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Купирование острых побочных действий антипсихотических препаратов

Симптомы

Примечания

Острые дистонические реакции (спазм взора, кривошея)

Для профилактики дистонии можно комбинировать нейролептик с бензтропином в дозе 2 мг внутрь.

Дистония гортани

Может потребоваться интубация трахеи.

Акинезия, тяжелый паркинсоноподобный тремор, брадикинезия

У пациентов с акинезией следует рассмотреть вопрос отмены антипсихотического препарата с переходом на аналог с меньшей дозировкой.

Акатизия (в сочетании с другими экстрапирамидальными симптомами)

При развитии осложнения нейролептик следует отменить или снизить дозировку.

Акатизия в сочетании с повышенной тревожностью

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