Купирование острых побочных действий антипсихотических препаратов
Симптомы
Примечания
Острые дистонические реакции (спазм взора, кривошея)
Для профилактики дистонии можно комбинировать нейролептик с бензтропином в дозе 2 мг внутрь.
Дистония гортани
Может потребоваться интубация трахеи.
Акинезия, тяжелый паркинсоноподобный тремор, брадикинезия
У пациентов с акинезией следует рассмотреть вопрос отмены антипсихотического препарата с переходом на аналог с меньшей дозировкой.
Акатизия (в сочетании с другими экстрапирамидальными симптомами)
При развитии осложнения нейролептик следует отменить или снизить дозировку.
Акатизия в сочетании с повышенной тревожностью
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