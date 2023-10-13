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Критерии экссудативного плеврального выпота

Метод

Экссудат

Чувствительность (%)

Специфичность (%)

Light’s criteria ( 1 of the following 3):

98

77

  • Уровень ЛДГ в плевральном выпоте*

2/3 верхней границы нормы содержания ЛДГ в сыворотке крови

66

100

  • Соотношение содержания белка в плевральном выпоте и общего белка в сыворотке крови

0,5

91

89

  • Соотношение содержания ЛДГ в плевральном выпоте и сыворотке крови

0,6

93

82

Содержание белка в плевральном выпоте

3 г/дл (30 г/л)

90

90

Содержание холестерина в плевральном выпоте

60 мг/дл (1,55 ммоль/л)

43 мг/дл (1,11 ммоль/л)

54

75

92

80

Соотношение содержания холестерина в плевральном выпоте и сыворотке крови

0,3

89

71

Разница содержания белка в сыворотке крови и плевральном выпоте†

3,1 г/дл (31 г/л)

87

92

*Коррекция уровня ЛДГ при лизисе эритроцитов = ЛДГ 0,0012 × количество эритроцитов/мкл.

†Используется для пациентов, получающих диуретики по поводу плеврального выпота, при соответствии критериям Лайта, но только в том случае, когда увеличение биохимических показателей не превышает 15% согласно критериям.

ЛДГ = лактатдегидрогеназа; ВГН = верхняя граница нормы.

Data modified from Light RW: Clinical practice: Pleural effusion. N Engl J Med 346:1971–1977, 2002. doi:10.1056/NEJMcp010731

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