Критерии экссудативного плеврального выпота
Метод
Экссудат
Чувствительность (%)
Специфичность (%)
Light’s criteria (≥ 1 of the following 3):
98
77
≥2/3 верхней границы нормы содержания ЛДГ в сыворотке крови
66
100
≥ 0,5
91
89
≥0,6
93
82
Содержание белка в плевральном выпоте
≥ 3 г/дл (30 г/л)
90
90
Содержание холестерина в плевральном выпоте
≥ 60 мг/дл (1,55 ммоль/л)
≥ 43 мг/дл (1,11 ммоль/л)
54
75
92
80
Соотношение содержания холестерина в плевральном выпоте и сыворотке крови
≥ 0,3
89
71
Разница содержания белка в сыворотке крови и плевральном выпоте†
≤ 3,1 г/дл (31 г/л)
87
92
*Коррекция уровня ЛДГ при лизисе эритроцитов = ЛДГ − 0,0012 × количество эритроцитов/мкл.
†Используется для пациентов, получающих диуретики по поводу плеврального выпота, при соответствии критериям Лайта, но только в том случае, когда увеличение биохимических показателей не превышает 15% согласно критериям.
ЛДГ = лактатдегидрогеназа; ВГН = верхняя граница нормы.
Data modified from Light RW: Clinical practice: Pleural effusion. N Engl J Med 346:1971–1977, 2002. doi:10.1056/NEJMcp010731