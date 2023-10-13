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Критерии Седлиса для проведения наружного облучения тазовой области после радикальной гистерэктомии *

Инвазия в просвет кровеносных и лимфатических сосудов

Стромальная инвазия

Размер опухоли (см)†

+

Глубокая треть

Любой

+

Средняя треть

≥ 2

+

Верхняя треть

≥ 5

Средняя или глубокая треть

≥ 4

* Критерии применимы к случаям без поражения лимфатических узлов, с отрицательными результатами исследования краев и параметрия.

† Размер определяется посредством клинической пальпации.

Based on Sedlis A, Bundy BN, Rotman MZ, et al: A randomized trial of pelvic radiation therapy versus no further therapy in selected patients with stage IB carcinoma of the cervix after radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy: A gynecologic oncology group study. Gynecol Oncol 73, 177–183, 1999. doi:10.1006/gyno.1999.5387

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