Критерии Седлиса для проведения наружного облучения тазовой области после радикальной гистерэктомии *
Инвазия в просвет кровеносных и лимфатических сосудов
Стромальная инвазия
Размер опухоли (см)†
+
Глубокая треть
Любой
+
Средняя треть
≥ 2
+
Верхняя треть
≥ 5
−
Средняя или глубокая треть
≥ 4
* Критерии применимы к случаям без поражения лимфатических узлов, с отрицательными результатами исследования краев и параметрия.
† Размер определяется посредством клинической пальпации.
Based on Sedlis A, Bundy BN, Rotman MZ, et al: A randomized trial of pelvic radiation therapy versus no further therapy in selected patients with stage IB carcinoma of the cervix after radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy: A gynecologic oncology group study. Gynecol Oncol 73, 177–183, 1999. doi:10.1006/gyno.1999.5387