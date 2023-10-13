Критерии для диагностики бронхолегочной дисплазии Национального института детского здоровья и человеческого развития*
Гестационный возраст < 32 недель†
Гестационный возраст ≥ 32 недель‡
Диагностика
Дыхание комнатным воздухом в 36 недель PMA или разррядка, что наступит раньше
Дыхание комнатным воздухом на 56 день постнатального возраста или разрядка, что наступит раньше
Легкая бронхолегочная дисплазия
Потребность в < 30% кислорода на 36-й неделе PMA или разрядка, что наступит раньше
Потребность в < 30% кислорода на 56-й день постнатального возраста или разрядка, что наступит раньше
Умеренная бронхолегочная дисплазия
Потребность в ≥ 30% кислорода, положительном давлении или обоих факторах на 35-й неделе PMA или разрядка, что наступит раньше
Потребность в ≥ 30% кислорода, положительном давлении или обоих факторах на 56-й день постнатального возраста или разрядка, что наступит раньше
Тяжелая бронхолегочная дисплазия
* Эти критерии предоставлены в дополнение к базовой диагностической потребности > 21% кислорода в течение по крайней мере 28 дней или постоянной потребности в дополнительном кислороде при гестационном возрасте ≥ 36 недель
† Оценивают на 36 неделе PMA.
‡ Исследуют в возрасте 29-55 дней.
БЛД = бронхолегочная дисплазия; ПМА = постменструальный возраст (гестационный возраст плюс хронологический возраст (в неделях).