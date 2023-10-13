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Критерии для диагностики бронхолегочной дисплазии Национального института детского здоровья и человеческого развития*

Гестационный возраст < 32 недель†

Гестационный возраст ≥ 32 недель‡

Диагностика

Дыхание комнатным воздухом в 36 недель PMA или разррядка, что наступит раньше

Дыхание комнатным воздухом на 56 день постнатального возраста или разрядка, что наступит раньше

Легкая бронхолегочная дисплазия

Потребность в < 30% кислорода на 36-й неделе PMA или разрядка, что наступит раньше

Потребность в < 30% кислорода на 56-й день постнатального возраста или разрядка, что наступит раньше

Умеренная бронхолегочная дисплазия

Потребность в ≥ 30% кислорода, положительном давлении или обоих факторах на 35-й неделе PMA или разрядка, что наступит раньше

Потребность в 30% кислорода, положительном давлении или обоих факторах на 56-й день постнатального возраста или разрядка, что наступит раньше

Тяжелая бронхолегочная дисплазия

* Эти критерии предоставлены в дополнение к базовой диагностической потребности > 21% кислорода в течение по крайней мере 28 дней или постоянной потребности в дополнительном кислороде при гестационном возрасте ≥ 36 недель

† Оценивают на 36 неделе PMA.

‡ Исследуют в возрасте 29-55 дней.

БЛД = бронхолегочная дисплазия; ПМА = постменструальный возраст (гестационный возраст плюс хронологический возраст (в неделях).

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