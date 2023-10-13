Контрольный список по условиям проживания при опасностях, способствующих увеличению риска падений
Расположение
Опасность
Коррекция
Обоснование
Общие бытовые
Освещение
Слишком тусклое
Обеспечить достаточным освещением все участки места проживания
Улучшает остроту зрения и контрастную чувствительность
Слишком прямое, создающее блики
Сокращать отражение света с равномерно распределением света, создать косвенное освещение или полупрозрачный сумрак
Улучшает остроту зрения и контрастную чувствительность
Недоступные электровыключатели
Провести ночное освещение или свет, активирующийся при касании
Установить электровыключатели в доступных местах сразу же при входе в комнату, или установить датчики движения, активирующие свет
Сокращает риск споткнуться или наткнуться на невидимые препятствия в темноте
Ковры, коврики, линолеум
Разорван
Отремонтировать или заменить порванный ковер
Снижает риск оступиться или поскользнуться, особенно для людей, испытывающих трудности при ходьбе
Скользкие
Обеспечить наличие покрытий с нескользящей основой
Снижает риск поскользнуться
Загнутые края
Закрепить загнутые края покрытия, линолеума или наклеить на низ покрытия самоклеющуюся ленту для предотвращения скручивания
Заменить покрытие или линолеум
Снижает риск споткнуться
Стулья, столы, другие предметы
Нестабильный
Обеспечить устойчивое положение мебели, способной выдерживать вес человека, опирающегося на оконечности стола, подлокотники и спинки кресел
Не использовать кресла на колесиках и поворотные кресла
Укрепить расшатанные ножки
Увеличивает поддержку людей с ослабленным равновесием и помогает сперемещением
Стулья без подлокотников
Обеспечить наличие стульев с подлокотниками, которые в достаточной степени продвинуты вперед, обеспечивая удобство при поднятии и приседании
Помогает людям с проксимальной слабостью мышц и способствует их перемещению
Загороженные проходы
Расставить мебель таким образом, чтобы проходы были свободными
Удалить лишние вещи из прихожей
Снижает риск споткнуться или наткнуться на препятствия, облегчая передвижения по дому, делая их более безопасными, особенно для людей с нарушениями периферического зрения
Провода и шнуры
Протянуты в проходах
Прикрепить шнуры, проходящие по полу или находящиеся под напольными покрытиями
Снижает риск споткнуться
Кухня
Шкафы, полки
Висят слишком высоко
Держать часто используемые предметы обихода на уровне талии
Установите полки и шкафы на доступной высоте
Сокращает риск падений из-за частых попыток достать что-либо или поднятий на стремянку, или вставаний на стул
Полы
Мокрые или скользкие
Положить резиновый коврик на пол рядом с раковиной
На кухне носить обувь на резиновой подошве
Использовать нескользящие моющие средства для обработки пола
Сокращает риск поскользнуться, особенно у людей с нарушением походки
Ванная комната
Ванна или душевая
Скользкий пол в ванной или душевой
Прикрепить к поверхности ванны противоскользящие полоски или положить на дно ванны резиновый коврик
Использовать обувь для душа или сидение для ванны (сидение для ванны обеспечивает нормальное положение для людей с нарушениями зрения и баланса при приеме водной процедуры)
Снижает риск поскользнуться в мокрой ванне или на полу душевой
Необходимость использовать боковую часть ванны для поддержки человека или его перемещения
Установите поручни в душевой
Поставить переносную опорную стойку (опорные поручни) на край ванны
Брать стойку (поручни) в поездки
Помогает перемещению
Полотенцесушитель, верхняя часть раковины
Неустойчивы для использования в качестве поддержки при переходе от туалета, ванны или душа
Зафиксировать поручни настенными крепежами
Помогает перемещению
Сиденье унитаза
Слишком низкое
Использовать повышенный уровень сидения
Помогает перемещению на сидение и поднятию с него
Двери
Замки
Снять замки с двери ванной комнаты или использовать замки, открывающиеся с двух сторон
Позволяет другим людям проникнуть в помещение, если находящийся внутри помещения человек падает
Лестницы
Высота
Откорректировать высоту шага
Подходящая высота ступеньки не более 15 см
Снижает риск оступиться или подскользнуться, особенно для людей, испытывающих трудности при ходьбе
Перила
Отсутствуют
Установить и хорошо укрепить перила с двух сторон лестничного проема
Использовать цилиндрические перила, закрепляемые в 2,5–5 см от стены
Обеспечивает поддержку и помогает людям схватиться за перила любой рукой
Слишком короткие и не имеющие обозначенной оконечности
Продлить перила за пределы верхней и нижней ступенек и развернуть оконечности вовнутрь ступени
Сигнализируют о том, что пройдена верхняя или нижняя
Конфигурация
Слишком крутые или слишком длинные
Установить лестничные площадки на лестницах, если это возможно, или выбрать место жительства с лестницами, оборудованными лестничными площадками
Обеспечивает остановку для отдыха, особенно для людей с сердечными или легочными расстройствами
Состояние
Скользкие
В целях безопасности разместить нескользящие накладки на все ступени
Предотвращает поскальзывание
Освещение
Недостаточное
Установить нормальное освещение как наверху, так и внизу лестничного проема
Обеспечить наличие ночного освещения или поместить на ступени яркоокрашенные светополосы для четкого обозначения шага
Определяет расположение ступеней, особенно для людей с ослабленным зрением или восприятием