Конкретные антибиотики при остром бактериальном менингите
Бактерии
Возрастная группа
Антибиотики*
Примечания
Грамположительные бактерии (неидентифицированные)
Дети и взрослые
Ванкомицин
плюс
Цефтриаксон (цефотаксим) и ампициллин†
—
Грамотрицательные бациллы (неидентифицированные)
Дети и взрослые
Цефотаксим (или цефтриаксон, меропенем, или цефтазидим)
плюс
Гентамицин, тобрамицин, или амикацин‡ в случаях подозрения на системную инфекцию
—
Haemophilus influenzae типа b
Дети и взрослые
Цефтриаксон (цефотаксим)
—
Neisseria meningitidis
Дети и взрослые
Цефтриаксон (цефотаксим)
Пенициллин G применяют при выявлении чувствительных к нему возбудителей после исследования чувствительности.
Streptococcus pneumoniae
Дети и взрослые
Ванкомицин в сочетании с цефтриаксоном или цефотаксимом
Пенициллин G применяют при выявлении чувствительных к нему возбудителей после исследования чувствительности. Ванкомицин воздействует на штаммы, обладающие высокой устойчивостью к пенициллину и которые могут не быть чувствительными к цефтриаксону и цефотаксиму. Эти штаммы могут составлять до 50% инфекций внебольничных инфекций.
Staphylococcus aureus и S. epidermidis
Дети и взрослые
Ванкомицин с рифампином или без него
Ванкомицин применяют при метициллин-устойчивых штаммах; нафциллин или оксациллин могут быть использованы после исследования чувствительности.
Рифампин добавляют, если не отмечается улучшения на фоне введения ванкомицина или нафциллина.
Виды Listeria
Дети и взрослые
Ампициллин (пенициллин G)
или
Триметоприм/сульфаметоксазол
Пенициллин G применяют при выявлении чувствительных к нему возбудителей после исследования чувствительности.
Триметоприм/сульфаметоксазол используется для пациентов, страдающих аллергией на пенициллин.
Кишечные грамотрицательные бактерии (Escherichia coli, виды Klebsiella, виды Proteus)
Дети и взрослые
Цефтриаксон (цефотаксим)
плюс
Гентамицин, тобрамицин, или амикацин‡ в случаях подозрения на системную инфекцию
—
Виды Pseudomonas (синегнойной палочки)
Дети и взрослые
Меропенем (цефтазидим или цефепим), обычно монотерапия, иногда в комбинации с аминогликозидами
или
Азтреонам
—
* Альтернативные антибиотики указаны в скобках.
†Грамположительные бактерии являются плеоморфными, ампициллин включают с целью воздействия на виды Listeria.
‡Амикацин используют в регионах, где часто встречается резистентность к гентамицину. Поскольку аминогликозиды обладают плохой проникаемостью в спинномозговую жидкость, они нечасто используются для лечения менингита. При необходимости, их вводят интратекально или через резервуар Оммайя, особенно в случаях менингита, вызванного штаммами Pseudomonas. При использовании аминогликозидов следует проводить мониторинг функции почек.