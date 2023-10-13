‡Амикацин используют в регионах, где часто встречается резистентность к гентамицину. Поскольку аминогликозиды обладают плохой проникаемостью в спинномозговую жидкость, они нечасто используются для лечения менингита. При необходимости, их вводят интратекально или через резервуар Оммайя, особенно в случаях менингита, вызванного штаммами Pseudomonas. При использовании аминогликозидов следует проводить мониторинг функции почек.