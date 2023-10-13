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Конкретные антибиотики при остром бактериальном менингите

Бактерии

Возрастная группа

Антибиотики*

Примечания

Грамположительные бактерии (неидентифицированные)

Дети и взрослые

Ванкомицин

плюс

Цефтриаксон (цефотаксим) и ампициллин†

Грамотрицательные бациллы (неидентифицированные)

Дети и взрослые

Цефотаксим (или цефтриаксон, меропенем, или цефтазидим)

плюс

Гентамицин, тобрамицин, или амикацин‡ в случаях подозрения на системную инфекцию

Haemophilus influenzae типа b

Дети и взрослые

Цефтриаксон (цефотаксим)

Neisseria meningitidis

Дети и взрослые

Цефтриаксон (цефотаксим)

Пенициллин G применяют при выявлении чувствительных к нему возбудителей после исследования чувствительности.

Streptococcus pneumoniae

Дети и взрослые

Ванкомицин в сочетании с цефтриаксоном или цефотаксимом

Пенициллин G применяют при выявлении чувствительных к нему возбудителей после исследования чувствительности. Ванкомицин воздействует на штаммы, обладающие высокой устойчивостью к пенициллину и которые могут не быть чувствительными к цефтриаксону и цефотаксиму. Эти штаммы могут составлять до 50% инфекций внебольничных инфекций.

Staphylococcus aureus и S. epidermidis

Дети и взрослые

Ванкомицин с рифампином или без него

Ванкомицин применяют при метициллин-устойчивых штаммах; нафциллин или оксациллин могут быть использованы после исследования чувствительности.

Рифампин добавляют, если не отмечается улучшения на фоне введения ванкомицина или нафциллина.

Виды Listeria

Дети и взрослые

Ампициллин (пенициллин G)

или

Триметоприм/сульфаметоксазол

Пенициллин G применяют при выявлении чувствительных к нему возбудителей после исследования чувствительности.

Триметоприм/сульфаметоксазол используется для пациентов, страдающих аллергией на пенициллин.

Кишечные грамотрицательные бактерии (Escherichia coli, виды Klebsiella, виды Proteus)

Дети и взрослые

Цефтриаксон (цефотаксим)

плюс

Гентамицин, тобрамицин, или амикацин‡ в случаях подозрения на системную инфекцию

Виды Pseudomonas (синегнойной палочки)

Дети и взрослые

Меропенем (цефтазидим или цефепим), обычно монотерапия, иногда в комбинации с аминогликозидами

или

Азтреонам

* Альтернативные антибиотики указаны в скобках.

†Грамположительные бактерии являются плеоморфными, ампициллин включают с целью воздействия на виды Listeria.

‡Амикацин используют в регионах, где часто встречается резистентность к гентамицину. Поскольку аминогликозиды обладают плохой проникаемостью в спинномозговую жидкость, они нечасто используются для лечения менингита. При необходимости, их вводят интратекально или через резервуар Оммайя, особенно в случаях менингита, вызванного штаммами Pseudomonas. При использовании аминогликозидов следует проводить мониторинг функции почек.

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