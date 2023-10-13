Клональные гиперэозинофильные синдромы
Характеристика
Миелопролиферативный
Лимфопролиферативный
Генетика
Перестройка генов PDGFRA, PDGFRB, FGFR1, PCM1-JAK2 или ETV6-ABL1
Клональная популяция Т-клеток с аберрантным фенотипом
Клинические проявления и результаты лабораторных исследований
Анемия
Повышение уровня триптазы в сыворотке крови
Повышенный уровень витамина B12
Эндомиокардиальная Фиброз
Гипогранулярные или вакуолизированные эозинофилы
Миелофиброз
Спленомегалия
Тромбоцитопения
Ангионевротический отек
Циркулирующие иммунные комплексы (иногда с сывороточной болезни)
Гипергаммаглобулинемия (особенно IgE)
Кожные аномалии
Повышенный риск заболевания в будущем
Т-лимфоцитарная лимфома
Восприимчивость к лекарственным препаратам
Иматиниб и другие ингибиторы тирозинкиназы
Кортикостероиды