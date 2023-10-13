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Клональные гиперэозинофильные синдромы

Характеристика

Миелопролиферативный

Лимфопролиферативный

Генетика

Перестройка генов PDGFRA, PDGFRB, FGFR1, PCM1-JAK2 или ETV6-ABL1

Клональная популяция Т-клеток с аберрантным фенотипом

Клинические проявления и результаты лабораторных исследований

Анемия

Повышение уровня триптазы в сыворотке крови

Повышенный уровень витамина B12

Эндомиокардиальная Фиброз

Гипогранулярные или вакуолизированные эозинофилы

Миелофиброз

Спленомегалия

Тромбоцитопения

Ангионевротический отек

Циркулирующие иммунные комплексы (иногда с сывороточной болезни)

Гипергаммаглобулинемия (особенно IgE)

Кожные аномалии

Повышенный риск заболевания в будущем

Острый лимфобластный лейкоз

Острый миелобластный лейкоз

Т-лимфоцитарная лимфома

Восприимчивость к лекарственным препаратам

Иматиниб и другие ингибиторы тирозинкиназы

Кортикостероиды

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