Клинические признаки, характерные для некоторых первичных иммунодефицитов
Возрастная группа
Признаки*
Заболевание
< 6 месяцев
Диарея, задержка развития
Опасные для жизни инфекции (например, пневмония, сепсис, менингит)
Макуло-папулезная сыпь, спленомегалия
Тяжелый комбинированный иммунодефицит, сопровождающий реакцию «трансплантат против хозяина» (например, вызванный трансплацентарно переданными Т-клетками)
Гипокальциемическая тетания, врожденный порок сердца, характерный вид лица с низким расположением ушных раковин, задержка развития
Рецидивирующие пиогенные инфекции, сепсис
Дефицит С3
Глазо-кожный альбинизм, неврологические изменения, увеличение лимфатических узлов
Цианоз, врожденный порок сердца, расположение печени по средней линии
Врожденная аспления
Длительное заживление пупочной ранки, лейкоцитоз, периодонтит, плохое заживление ран
Абсцессы, увеличение лимфатических узлов, обструкция антрального отдела желудка, пневмония, остеомиелит
Рецидивирующие стафилококковые абсцессы кожи, легких, суставов и внутренних органов; пневматоцеле; огрубление черт лица; зудящий дерматит
Хронический гингивит, рецидивирующие афтозные язвы и кожные инфекции, тяжелая нейтропения
Тяжелая врожденная нейтропения
Желудочно-кишечное кровотечение (например, геморрагическая диарея), экзема
От 6 месяцев до 5 лет
Паралич после пероральной иммунизации против полиомиелита
Тяжелый прогрессивный инфекционный мононуклеоз
Хронический кандидоз полости рта, дистрофия ногтей, эндокринные нарушения (например, гипопаратиреоз, болезнь Аддисона)
> 5 лет (в том числе взрослые)
Атаксия, рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции, неврологические нарушения, телеангиэктазии
Рецидивирующий менингит, вызванный Neisseria
Дефицит С5, С6, С7 или С8
Рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции, мальабсорбция, спленомегалия, аутоиммунные нарушения, узловая лимфоидная гиперплазия желудочно-кишечного тракта, лямблиоз, лимфоидная интерстициальная пневмония, бронхоэктатическая болезнь
Прогрессирующий дерматомиозит с хроническим энцефалитом, вызванный ЕСНО-вирусом
Х-сцепленная агаммаглобулинемия
*В дополнение к инфекции.
Adapted from Stiehm, ER, Conley ME: Immunodeficiency diseases: General considerations, in Immunodeficiency Disease in Infants and Children, ed 5, edited by ER Stiehm. Филадельфия, WB Saunders Company, 2004 г.