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Клинические признаки, характерные для некоторых первичных иммунодефицитов

Возрастная группа

Признаки*

Заболевание

< 6 месяцев

Диарея, задержка развития

Опасные для жизни инфекции (например, пневмония, сепсис, менингит)

Тяжелый комбинированный иммунодефицит

Макуло-папулезная сыпь, спленомегалия

Тяжелый комбинированный иммунодефицит, сопровождающий реакцию «трансплантат против хозяина» (например, вызванный трансплацентарно переданными Т-клетками)

Гипокальциемическая тетания, врожденный порок сердца, характерный вид лица с низким расположением ушных раковин, задержка развития

Синдром Ди Джорджи

Рецидивирующие пиогенные инфекции, сепсис

Дефицит С3

Глазо-кожный альбинизм, неврологические изменения, увеличение лимфатических узлов

Синдром Чедиака-Хигаси

Цианоз, врожденный порок сердца, расположение печени по средней линии

Врожденная аспления

Длительное заживление пупочной ранки, лейкоцитоз, периодонтит, плохое заживление ран

Нарушение адгезии лейкоцита

Абсцессы, увеличение лимфатических узлов, обструкция антрального отдела желудка, пневмония, остеомиелит

Хронический гранулематоз

Рецидивирующие стафилококковые абсцессы кожи, легких, суставов и внутренних органов; пневматоцеле; огрубление черт лица; зудящий дерматит

Гипер-IgE-синдром

Хронический гингивит, рецидивирующие афтозные язвы и кожные инфекции, тяжелая нейтропения

Тяжелая врожденная нейтропения

Желудочно-кишечное кровотечение (например, геморрагическая диарея), экзема

Синдром Вискотта-Олдрича

От 6 месяцев до 5 лет

Паралич после пероральной иммунизации против полиомиелита

Х-сцепленная агамма­глобулинемия

Тяжелый прогрессивный инфекционный мононуклеоз

Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром

Хронический кандидоз полости рта, дистрофия ногтей, эндокринные нарушения (например, гипопаратиреоз, болезнь Аддисона)

Хронический кандидоз кожи и слизистых оболочек

> 5 лет (в том числе взрослые)

Атаксия, рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции, неврологические нарушения, телеангиэктазии

Атаксия телангиэктазия

Рецидивирующий менингит, вызванный Neisseria

Дефицит С5, С6, С7 или С8

Рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции, мальабсорбция, спленомегалия, аутоиммунные нарушения, узловая лимфоидная гиперплазия желудочно-кишечного тракта, лямблиоз, лимфоидная интерстициальная пневмония, бронхоэктатическая болезнь

Вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит

Прогрессирующий дерматомиозит с хроническим энцефалитом, вызванный ЕСНО-вирусом

Х-сцепленная агамма­глобулинемия

*В дополнение к инфекции.

Adapted from Stiehm, ER, Conley ME: Immunodeficiency diseases: General considerations, in Immunodeficiency Disease in Infants and Children, ed 5, edited by ER Stiehm. Филадельфия, WB Saunders Company, 2004 г.

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