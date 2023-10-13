Клинические критерии инфекционного эндокардита согласно критериям Duke-ISCVID 2023 года
Основные критерии
Микробиология:
1. Два или более положительных отдельных посева крови на микроорганизмы, типичные для эндокардита, ИЛИ
Три или более положительных отдельных посева крови на микроорганизмы, которые редко или иногда вызывают эндокардит
2. ПЦР или другой метод на основе выявления нуклеиновых кислот, идентифицирующий Coxiella burnetii, виды Bartonella или Tropheryma whipplei из крови ИЛИ
Серологическое подтверждение Coxiella burnetii (титр иммуноглобулина G > 1:800) или 1 положительная гемокультура на Coxiella burnetii ИЛИ
Непрямой иммунофлюоресцентный анализ для выявления антител IgM и IgG к Bartonella henselae или Bartonella quintana (титр IgG > 1:800)
Визуализация (например, эхокардиография, КТ, ПЭТ-КТ с [18F]-ФДГ(А):
Хирургические:
Признаки инфекционного эндокардита выявляются при непосредственном осмотре во время операции на сердце.
Дополнительные критерии
Предрасположенность:
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Лихорадка ≥ 38,0° C
Сосудистые осложнения (подтвержденные клиническими или визуализационными данными):
Иммунные проявления:
Микробиологические признаки инфекции, соответствующие основным критериям, но не отвечающие им:
1. Бакпосев крови, выявляющий микроорганизм, соответствующий возбудителю инфекционного эндокардита ИЛИ
2. Положительный результат посева, ПЦР или другой метод на основе нуклеиновых кислот на выявление микроорганизма, соответствующего возбудителю инфекционного эндокардита, из стерильного участка тела, отличного от сердечной ткани, протеза сердца или артериального эмбола; или единичное обнаружение бактерии кожных покровов с помощью ПЦР на клапане или проводе без дополнительных клинических или микробиологических подтверждающих доказательств
Критерии визуализационного обследования:
ПЭТ/КТ с [18F]-ФДГ с аномальной метаболической активностью с вовлечением нативного или протезированного клапана (в течение 3 месяцев после имплантации клапана), трансплантата восходящей аорты (с сопутствующими признаками вовлечения клапана), отведений внутрисердечного устройства или другого протезного материала
Критерии объективного обследования:
Если эхокардиография недоступна, то наличие аускультативных признаков новой клапанной регургитации. Ухудшение или изменение уже существующей регургитации не является достаточным.
Данные из Таблицы 2, стр. 521. Fowler VG, Durack DT, Selton-Suty C, et al: The 2023 Duke-International Society for Cardiovascular Infectious Diseases Criteria for Infective Endocarditis: Updating the Modified Duke Criteria [published correction appears in Clin Infect Dis 2023 Oct 13;77(8):1222]. Clin Infect Dis 77(4):518–526, 2023. doi:10.1093/cid/ciad271