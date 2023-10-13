Классификация синовиальных экссудатов
Обследование
Норма
Геморрагический
Инфекционные
Воспалительные
Невоспалительный
Макроскопическое исследование
Внешний вид
Прозрачная
С примесью крови
Мутная или гнойная
Желтая, мутноватая
Соломенного цвета, прозрачная
Рутинное лабораторное исследование
Культуральное исследование
Негативный
Негативный
Часто позитивный
Негативный
Негативный
полиморфно-ядерный лейкоцит %*
< 25
—
Обычно > 85
> 50
< 25
Уровень лейкоцитов в крови*
< 200/мкл
Зависит от количества крови
5 000 –> 100 000/мкл
1 000–50 000/мкл
200–1000/мкл
*Количество лейкоцитов и процент полиморфноядерных нейтрофилов при инфекционном артрите меньше, если вирулентность возбудителя ниже (например, при гонококковом, туберкулезном или грибковом артрите и артрите Лайма), а также в случае незаконченного курса лечения. В некоторых случаях экссудат при системной красной волчанке и других системных ревматических заболеваниях имеет лишь слабовоспалительный характер с количеством лейкоцитов 500–2000/мкл. Число лейкоцитов в неинфекционных экссудатах редко повышается до 100000/мкл.