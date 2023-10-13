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Классификация синовиальных экссудатов

Обследование

Норма

Геморрагический

Инфекционные

Воспалительные

Невоспалительный

Макроскопическое исследование

Внешний вид

Прозрачная

С примесью крови

Мутная или гнойная

Желтая, мутноватая

Соломенного цвета, прозрачная

Рутинное лабораторное исследование

Культуральное исследование

Негативный

Негативный

Часто позитивный

Негативный

Негативный

полиморфно-ядерный лейкоцит %*

< 25

Обычно > 85

> 50

< 25

Уровень лейкоцитов в крови*

< 200/мкл

Зависит от количества крови

5 000 –> 100 000/мкл

1 000–50 000/мкл

200–1000/мкл

*Количество лейкоцитов и процент полиморфноядерных нейтрофилов при инфекционном артрите меньше, если вирулентность возбудителя ниже (например, при гонококковом, туберкулезном или грибковом артрите и артрите Лайма), а также в случае незаконченного курса лечения. В некоторых случаях экссудат при системной красной волчанке и других системных ревматических заболеваниях имеет лишь слабовоспалительный характер с количеством лейкоцитов 500–2000/мкл. Число лейкоцитов в неинфекционных экссудатах редко повышается до 100000/мкл.

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