*Количество лейкоцитов и процент полиморфноядерных нейтрофилов при инфекционном артрите меньше, если вирулентность возбудителя ниже (например, при гонококковом, туберкулезном или грибковом артрите и артрите Лайма), а также в случае незаконченного курса лечения. В некоторых случаях экссудат при системной красной волчанке и других системных ревматических заболеваниях имеет лишь слабовоспалительный характер с количеством лейкоцитов 500–2000/мкл. Число лейкоцитов в неинфекционных экссудатах редко повышается до 100000/мкл.