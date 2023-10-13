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Классификация невоидных опухолей

Тип

Клинические характеристики

Гистология

Переходный невус

От светло-коричневого до почти черного

Обычно плоские, но могут быть слегка выпуклые; 1-10 мм

Группы меланоцитов на границе эпидермиса и дермы

Сложные невусы

От светло-коричневого до темно-коричневого

Могут быть немного или значительно выпуклые; 3-6 мм

Группы меланоцитов на границе эпидермиса и дермы, а также в дерме

Интрадермальный невус

Телесного цвета; - может быть гладким, волосатым или бородавчатым

Возвышенные; 3-6 мм

Меланоциты и клетки невуса почти полностью ограничиваются дермой

Галоневус

Любой тип невоидной опухоли, окружен 2-6 мм кольцом депигментированной кожи

То же, что и для других невоидных опухолей, но с воспалением и потерей меланоцитов на кольцевидном участке кожи вокруг образования

Голубой невус

Серо-голубой

Обычно плоские, но могут быть слегка выпуклые; 2-4 мм

Глубоко пигментированные дендритные меланоциты и рассеянные меланофаги в дерме

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