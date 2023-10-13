Классификация невоидных опухолей
Тип
Клинические характеристики
Гистология
Переходный невус
От светло-коричневого до почти черного
Обычно плоские, но могут быть слегка выпуклые; 1-10 мм
Группы меланоцитов на границе эпидермиса и дермы
Сложные невусы
От светло-коричневого до темно-коричневого
Могут быть немного или значительно выпуклые; 3-6 мм
Группы меланоцитов на границе эпидермиса и дермы, а также в дерме
Интрадермальный невус
Телесного цвета; - может быть гладким, волосатым или бородавчатым
Возвышенные; 3-6 мм
Меланоциты и клетки невуса почти полностью ограничиваются дермой
Галоневус
Любой тип невоидной опухоли, окружен 2-6 мм кольцом депигментированной кожи
То же, что и для других невоидных опухолей, но с воспалением и потерей меланоцитов на кольцевидном участке кожи вокруг образования
Голубой невус
Серо-голубой
Обычно плоские, но могут быть слегка выпуклые; 2-4 мм
Глубоко пигментированные дендритные меланоциты и рассеянные меланофаги в дерме