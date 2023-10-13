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Классификация люпус-нефрита

Класс

Описание

Гистологические результаты*

Клинические данные

Прогноз для почек

I

Мезангиальный нефрит с минимальными изменениями

Нормальная (хотя иммунные комплексы иногда можно увидеть при иммунофлюоресцентной или электронной микроскопии)

Нет

Благоприятный

II

Мезангиальный пролиферативный нефрит

Иммунные комплексы определяются только в мезангии, увеличеннок количество мезнгиальных клеток

Может выявляться микрогематурия и/или протеинурия

Благоприятный

III

Очаговое поражение

Эндокапиллярная и экстракапиллярная клеточная пролиферация и воспаление в < 50% гломерул, обычно при сегментарном распределении

Обычно гематурия и протеинурия

Возможно развитие артериальной гипертензии, нефротического синдрома и повышение уровня сывороточного креатинина

Различный

Внутривенно

Диффузные изменения†

Эндокапиллярная и экстракапиллярная клеточная пролиферация и воспаление в > 50% гломерул

Обычно гематурия и протеинурия

Часто развивается артериальная гипертензия, нефротический синдром и повышенный уровень сывороточного креатинина

Различный

V

Мембранозный гломерулонефрит

Утолщение базальной мембраны клубочка с субэпителиальным и интрамембранозным накоплением иммунных комплексов

Обычно нефротический синдром

Иногда микрогематурия или артериальная гипертензия

Уровень сывороточного креатинина обычно нормальный или слегка повышен

Сомнительный

VI

Прогрессирующий склерозирующий процесс

Склероз более > 90% гломерулярных капилляров

Незначительные изменения мочевого осадка и терминальная стадия болезни почек или медленное повышение уровня сывороточного креатинина

Плохой

*При использовании светового микроскопа.

† Самые частые формы.

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