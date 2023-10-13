Классификация люпус-нефрита
Класс
Описание
Гистологические результаты*
Клинические данные
Прогноз для почек
I
Мезангиальный нефрит с минимальными изменениями
Нормальная (хотя иммунные комплексы иногда можно увидеть при иммунофлюоресцентной или электронной микроскопии)
Нет
Благоприятный
II
Мезангиальный пролиферативный нефрит
Иммунные комплексы определяются только в мезангии, увеличеннок количество мезнгиальных клеток
Может выявляться микрогематурия и/или протеинурия
Благоприятный
III
Очаговое поражение
Эндокапиллярная и экстракапиллярная клеточная пролиферация и воспаление в < 50% гломерул, обычно при сегментарном распределении
Обычно гематурия и протеинурия
Возможно развитие артериальной гипертензии, нефротического синдрома и повышение уровня сывороточного креатинина
Различный
Внутривенно
Диффузные изменения†
Эндокапиллярная и экстракапиллярная клеточная пролиферация и воспаление в > 50% гломерул
Обычно гематурия и протеинурия
Часто развивается артериальная гипертензия, нефротический синдром и повышенный уровень сывороточного креатинина
Различный
V
Мембранозный гломерулонефрит
Утолщение базальной мембраны клубочка с субэпителиальным и интрамембранозным накоплением иммунных комплексов
Обычно нефротический синдром
Иногда микрогематурия или артериальная гипертензия
Уровень сывороточного креатинина обычно нормальный или слегка повышен
Сомнительный
VI
Прогрессирующий склерозирующий процесс
Склероз более > 90% гломерулярных капилляров
Незначительные изменения мочевого осадка и терминальная стадия болезни почек или медленное повышение уровня сывороточного креатинина
Плохой
*При использовании светового микроскопа.
† Самые частые формы.