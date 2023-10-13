Классификация Лансфилд*
Группа по Лэнсфилду
Виды
Гемолиз
Связанные заболевания
Лечение
A
Streptococcus pyogenes
Бета
Фарингит, тонзиллит, инфекции ран и кожи, септицемия, скарлатина, пневмония, ревматическая лихорадка, гломерулонефрит, эндокардит (редко)
Пенициллин
Эритромицин, клиндамицин (повышение резистентности в Соединенных Штатах)
Некротирующий фасциит
Незамедлительный хирургический контроль
Бета-лактам (обычно широкого спектра, если этиология не выявлена; если выявлены бета-гемолитические стрептококки группы А, можно назначить пенициллин или цефазолин) плюс клиндамицин
В
S. agalactiae
Бета
Сепсис, послеродовой или неонатальный сепсис, менингит, инфекции кожи, эндокардит, септический артрит, инфекции мочевых путей
Пенициллин или ампициллин, цефалоспорины, ванкомицин
C и Г
S. equi, S. equimilis, S. zooepidemicus, S. canis
Бета
Фарингит, пневмония, целлюлит, пиодермия, рожистое воспаление, импетиго, инфекции раны, послеродовой сепсис, неонатальный сепсис, эндокардит, септический артрит
Инфицирование человека группой С предполагает зоонозное происхождение
Пенициллин, ванкомицин, цефалоспорины, макролиды (разной восприимчивости)
D
Энтерококковый:† Enterococcus faecalis, E. faecium
Неэнтерококковый: S. gallolyticus (ранее S. bovis), S. equinus
Альфа или гамма
Эндокардит, инфекция мочевых путей, интраабдоминальная инфекция, флегмона, раневая инфекция, а также сопутствующая бактериемия
Пенициллин, ампициллин, ванкомицин (плюс аминогликозид при тяжёлой инфекции)
Ванкомицин-резистентные энтерококки: стрептограмины (хинупристин/дальфопристин), оксазолидононы (линезолид), липопептиды
S. gallolyticus (ранее S. bovis биотип I)
Кишечные аденомы или карциномы, эндокардиты
Viridans‡
S. mutans, S. sanguis, S. salivarius, S. mitis (ранее S. mitior), S. anginosus (ранее S milleri), S. constellatus, S. intermedius
Альфа или гамма
Эндокардит, бактериемия, менингит, локализованная инфекция, абсцессы (особенно S. anginosus)
Пенициллин, ампициллин, ванкомицин (плюс аминогликозид при тяжёлой инфекции), другие антибиотики, основываясь на in vitro чувствительности
S. suis
Менингит, иногда синдром токсического шока
S. iniae
Целлюлит, инвазивные инфекции, обусловленные рыбой
Пенициллин
* В эту таблицу включены только наиболее клинически значимые из 20 групп по Лэнсфилду.
В классификации по Лэнсфилд энтерококки были первоначально отнесены к стрептококкам группы D, но сейчас энтерококки классифицируются как отдельный род, несмотря на то, что они экспрессируют антигены группы D по классификации Лэнсфилда.
‡ Не соответствует определенным серогруппам Лэнсфилда.
GABHS = бета-гемолитические стрептококки группы А.