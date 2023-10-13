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Интерпретация результатов осмотра сетчатки

Признаки

Возможная причина

Сужение артерий, симптом «медной проволоки», геморрагии в виде «языков пламени», артериовенозный перекрест (симптом Салюса-Гунна)

Гипертензивная ретинопатия

Пигментированные костные тельца парамакулярной области сетчатки (редко визуализируется при прямой офтальмоскопии)

Пигментная дегенерация сетчатки

Диффузные геморрагии, расширение вен

Синдром повышенной вязкости крови

Нечеткие края ДЗН, предполагающие к отеку ДЗН

Неврит зрительного нерва

Макулярная гиперпигментация, перераспределение пигмента в пигментном эпителии, друзы, геморрагии

возрастная макулодистрофия;

Микроаневризмы, неоваскуляризация периферии сетчатки

диабетическая ретинопатия

Белые инфильтраты сетчатки, иногда потеря рефлекса глазного дна или видимое воспаление стекловидного тела

Инфекционный ретинит

Токсоплазмоз (определяется по характерному инфильтрату сетчатки, прилегающему к рубцу)

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