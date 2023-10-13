Интерпретация результатов осмотра сетчатки
Признаки
Возможная причина
Сужение артерий, симптом «медной проволоки», геморрагии в виде «языков пламени», артериовенозный перекрест (симптом Салюса-Гунна)
Пигментированные костные тельца парамакулярной области сетчатки (редко визуализируется при прямой офтальмоскопии)
Диффузные геморрагии, расширение вен
Синдром повышенной вязкости крови
Нечеткие края ДЗН, предполагающие к отеку ДЗН
Макулярная гиперпигментация, перераспределение пигмента в пигментном эпителии, друзы, геморрагии
Микроаневризмы, неоваскуляризация периферии сетчатки
Белые инфильтраты сетчатки, иногда потеря рефлекса глазного дна или видимое воспаление стекловидного тела
Инфекционный ретинит
Токсоплазмоз (определяется по характерному инфильтрату сетчатки, прилегающему к рубцу)