Иммуноглобулины и антитоксины*, доступные в Соединенных Штатах
Иммунобиологический агент
Тип
Показания
Ботулинический антитоксин
Специфические лошадиные антитела
Лечение ботулизма
Ботулинический антитоксин (BIG)
Специфические антитела человека
Лечение ботулизма у младенцев
Антицитомегаловирусный иммуноглобулин, внутривенно (CMV-IGIV)
Специфические антитела человека
Профилактика среди реципиентов при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и трансплантации почек
Антитоксин дифтерии
Специфические лошадиные антитела
Лечение респираторной дифтерии
Иммуноглобулин против гепатита В (HBIG)
Специфические антитела человека
Постконтактная профилактика гепатита В
Иммуноглобулин (ИГ)
Объединенные человеческие антитела
Первичная и постконтактная профилактика гепатита А, постконтактная профилактика кори, дефицит иммуноглобулинов, краснуха во время 1-го триместра беременности, ветряная оспа (если иммуноглобулин против ветряной оспы недоступен)
Иммуноглобулин внутривенно (IVIG)
Объединенные человеческие антитела
Профилактика и лечение тяжелых бактериальных и вирусных инфекций (например, ВИЧ-инфекции у детей), первичных иммунодефицитов, аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуры, хронического В-клеточного лимфобластного лейкоза, болезни Кавасаки, аутоиммунных расстройств (например, миастения, синдром Гийена-Барре, полимиозит/дерматомиозит)
Профилактика реакции трансплантат против хозяина
Иммуноглобулин подкожно (SCIG)
Объединенные человеческие антитела
Лечение первичных иммунодефицитных состояний
Антирабический иммуноглобулин (HRIG)†
Специфические антитела человека
Профилактика постконтактной бешенствы у людей, ранее не иммунизированных вакциной против бешенства
Моноклональное антитело человека к белку респираторно-синцитиального вируса (РСВ)
Рекомбинантное моноклональное антитело (нирсевимаб, паливизумаб)
Профилактика РСВ у младенцев, рожденных от матерей, не полностью иммунизированных против РСВ
Противостолбнячный иммуноглобулин (TIG)
Специфические антитела человека
Лечение столбняка
Постконтактная профилактика у людей, не получивших адекватной иммунизации анатоксином столбняка
Вакцинальный иммуноглобулин (ВИГ)
Специфические антитела человека
Лечение заболеваний, вызваных вирусом коровьей оспы (вакцинальной экземы и некроза, а также вакцинального поражения глаз)
Иммуноглобулин против ветряной оспы (ВариЗИГ)
Специфические антитела человека
Постконтактная профилактика у людей, которые не имеют подтвержденного иммунитета, подвергаются повышенному риску развития тяжелой ветряной оспы и имеют противопоказания к вакцинации против ветряной оспы
* Препараты иммуноглобулинов и антитоксинов вводятся внутримышечно, если не указано иного.
†Антирабический иммуноглобулин (HRIG) вводят как вокруг ран, так и внутримышечно.
Adapted from Kroger A, Bahta L, Long S, et al: General best practice guidelines for immunization: Best practice guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Accessed on March 27, 2024.