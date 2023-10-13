Заболевания и медикаменты/субстанции, которые могут вызвать фиброз печени
Категории заболеваний
Конкретные примеры
Патологические состояния с прямыми эффектами на печень
Аутоиммунный гепатит
Некоторые болезни накопления и врожденные нарушения метаболизма;
Врожденный фиброз печени;
Инфекции
Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (МАЖБП) ранее известная как неалкогольная жировая болезнь печени/(НАЖБП)*
Первичный билиарный холангит (ПБХ)
Заболевания, нарушающие печеночный кровоток
Синдром синусоидальной обструкции†
Лекарственные препараты и химические вещества, влияющие на печень
Алкоголь*
Амиодарон
Хлорпромазин
Изониазид
Метотрексат
Метилдопа
Оксифенисатин
Толбутамид
Нарушения, вызывающие механическую непроходимость кишечника
Рубцевание вследствие ранее проведенных операций на печени
Стриктуры желчных протоков вследствие желчекаменной болезни
*Наиболее распространенные причины.
† Иногда причиной могут служить пирролизидиновые алкалоиды, которые присутствуют в продуктах растительного происхождения, таких как чай ройбуш.