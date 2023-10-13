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Заболевания и медикаменты/субстанции, которые могут вызвать фиброз печени

Категории заболеваний

Конкретные примеры

Патологические состояния с прямыми эффектами на печень

Аутоиммунный гепатит

Некоторые болезни накопления и врожденные нарушения метаболизма;

Врожденный фиброз печени;

Инфекции

Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (МАЖБП) ранее известная как неалкогольная жировая болезнь печени/(НАЖБП)*

Первичный билиарный холангит (ПБХ)

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ)

Заболевания, нарушающие печеночный кровоток

Синдром Бадда-Киари

Сердечная недостаточность

Синдром синусоидальной обструкции

Тромбоз портальной вены

Лекарственные препараты и химические вещества, влияющие на печень

Алкоголь*

Амиодарон

Хлорпромазин

Изониазид

Метотрексат

Метилдопа

Оксифенисатин

Толбутамид

Нарушения, вызывающие механическую непроходимость кишечника

Рубцевание вследствие ранее проведенных операций на печени

Стриктуры желчных протоков вследствие желчекаменной болезни

*Наиболее распространенные причины.

† Иногда причиной могут служить пирролизидиновые алкалоиды, которые присутствуют в продуктах растительного происхождения, таких как чай ройбуш.

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