*Носовые кровотечения вне зависимости от причины возникновения более характерны у больных с заболеваниями крови (тромбоцитопеническая пурпура, коагулопатии) и на фоне приема антикоагулянтов. У таких пациентов носовые кровотечения более обильные и плохо поддаются лечению.