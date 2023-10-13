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Другие причины носовых кровотечений

Причина*

Проявления

Диагностический алгоритм†

Распространенные

Сухость слизистой оболочки полости носа (в том числе при низких температурах)

Обычно заметно сухая во время осмотра

Только клиническое обследование

Местная травма (например, сморкание, ковыряние в носу, тупой удар)

Диагностируется по данным анамнеза

Только клиническое обследование

Редко встречающиеся

Артериосклероз

Встречается как правило у пациентов пожилого возраста

Только клиническое обследование

Коагулопатия или тромбоцитопения

Наличие в анамнезе носовых кровотечений

ОАК с подсчетом количества тромбоцитов, ПВ/АЧТВ

Инородное тело (чаще в детском возрасте)

Часто рецидивирующие носовые кровотечения с имеющим неприятный запах отделяемым из одной ноздри

Только клиническое обследование

Метсные воспалительные заболевания (ринит)

Наличие корок в предверии полости носа, сопровождающиеся дискомфортными ощущениями и сухостью слизистой

Только клиническое обследование

Наследственная геморрагическая телеангиэктазия

(Синдром Рандю-Вебера-Ослера)

Телеангиоэктазии в области лица, губ, рта, слизистой носа, на кончиках пальцев ног и рук

Отягощенный семейный анамнез по данному синдрому

Только клиническое обследование

Перфорация носовой перегородки

Травма в анамнезе (хирургическое вмешательство или повреждение), некоторые хронические инфекции или нарушения, связанные с употреблением кокаина

Обозримо при осмотре

Только клиническое обследование

Системные заболевания (например, СПИД, заболевания печени)

Наличие подтвержеденного заболевания

Эрозии слизистой, гипертрофия слизистой

Только клиническое обследование

Опухоль в области носоглотки и придаточных пазух (доброкачественная или злокачественная)

При осмотре визуализируются образование

Выбухание латеральных стенок носа

Компьютерная томография

*Носовые кровотечения вне зависимости от причины возникновения более характерны у больных с заболеваниями крови (тромбоцитопеническая пурпура, коагулопатии) и на фоне приема антикоагулянтов. У таких пациентов носовые кровотечения более обильные и плохо поддаются лечению.

† Клиническое обследование проводится всегда, но оно указывается в данной колонке только в том случае, когда является единственным средством диагностики.

ОАК = общий развернутый анализ крови; КТ = компьютерная томография; ПВ/АЧТВ = протромбиновое время/активированное частичное тромбопластиновое время.

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