Другие причины носовых кровотечений
Причина*
Проявления
Диагностический алгоритм†
Распространенные
Сухость слизистой оболочки полости носа (в том числе при низких температурах)
Обычно заметно сухая во время осмотра
Только клиническое обследование
Местная травма (например, сморкание, ковыряние в носу, тупой удар)
Диагностируется по данным анамнеза
Только клиническое обследование
Редко встречающиеся
Встречается как правило у пациентов пожилого возраста
Только клиническое обследование
Наличие в анамнезе носовых кровотечений
ОАК с подсчетом количества тромбоцитов, ПВ/АЧТВ
Инородное тело (чаще в детском возрасте)
Часто рецидивирующие носовые кровотечения с имеющим неприятный запах отделяемым из одной ноздри
Только клиническое обследование
Метсные воспалительные заболевания (ринит)
Наличие корок в предверии полости носа, сопровождающиеся дискомфортными ощущениями и сухостью слизистой
Только клиническое обследование
Наследственная геморрагическая телеангиэктазия
(Синдром Рандю-Вебера-Ослера)
Телеангиоэктазии в области лица, губ, рта, слизистой носа, на кончиках пальцев ног и рук
Отягощенный семейный анамнез по данному синдрому
Только клиническое обследование
Травма в анамнезе (хирургическое вмешательство или повреждение), некоторые хронические инфекции или нарушения, связанные с употреблением кокаина
Обозримо при осмотре
Только клиническое обследование
Системные заболевания (например, СПИД, заболевания печени)
Наличие подтвержеденного заболевания
Эрозии слизистой, гипертрофия слизистой
Только клиническое обследование
Опухоль в области носоглотки и придаточных пазух (доброкачественная или злокачественная)
При осмотре визуализируются образование
Выбухание латеральных стенок носа
Компьютерная томография
*Носовые кровотечения вне зависимости от причины возникновения более характерны у больных с заболеваниями крови (тромбоцитопеническая пурпура, коагулопатии) и на фоне приема антикоагулянтов. У таких пациентов носовые кровотечения более обильные и плохо поддаются лечению.
† Клиническое обследование проводится всегда, но оно указывается в данной колонке только в том случае, когда является единственным средством диагностики.
ОАК = общий развернутый анализ крови; КТ = компьютерная томография; ПВ/АЧТВ = протромбиновое время/активированное частичное тромбопластиновое время.