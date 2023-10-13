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Другие причины заложенности носа и ринореи

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм*

Острый синусит

Слизисто-гнойное отделяемое, часто односторонний характер

Гиперемия слизистой

Иногда неприятный или металлический привкус, очаговая боль в области лица или головная боль (часто позиционная), эритема или болезненность в области верхнечелюстной или лобной пазухи

Обычно проводится только клиническое обследование

КТ исследваоние показано паицентам с сахарным диабетом, иммунодиффицитом

Аллергия

Слизистое отделяемое, чиханье, покраснение глаз, бледность

Симптомы носят сезонный характер или появляются при экспозиции аллергена

Только клиническое обследование

Злоупотребеление сосудистыми деконгестантами

Синдром отмены деконгестантов

Слизистая отечная, бледного цвета

Только клиническое обследование

Инородное тело носа

Выделения из одной половины носа (часто у детей)

Только клиническое обследование

Вазомоторный ринит

Периодически слизистое отделяемое, чиханье, покраснение, отечная слизистая носа

Специфических тригеров не обнаружено

Только клиническое обследование

Вирусные инфекции верхних дыхательных путей

Слизистое отделяемое, боль в горле, слабость, гиперемия слизистой носа

Только клиническое обследование

* Клиническое обследование проводится всегда, но упоминается в этой колонке только тогда, когда это может быть единственным средством диагностики.

КТ = компьютерная томография; ИВДП = инфекция верхних дыхательных путей

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