Дозировка противотуберкулёзных пероральных лекарственных средств первой линии терапии*
Лекарственный препарат
Взрослые или дети
Ежедневно†
1 раз/неделю
2 раза/неделю
3 раза/неделю
Изониазид
Взрослые (максимум)
5 мг/кг (300 мг)
15 мг/кг (900 мг)
15 мг/кг (900 мг)
15 мг/кг (900 мг)
Дети (максимум)
10-20 мг/кг (300 мг)
Не используется
20-40 мг/кг (900 мг)
Не используется
Рифампин
Взрослые (максимум)
10 мг/кг (600 мг)
Не используется
10 мг/кг (600 мг)
10 мг/кг (600 мг)
Дети (максимум)
10-20 мг/кг (600 мг)
Не используется
10-20 мг/кг (600 мг)
Не используется
Рифабутин
Взрослые (максимум)
5 мг/кг (300 мг)
Не используется
5 мг/кг (300 мг)
5 мг/кг (300 мг)
Дети
10-20 мг/кг (300 мг)
Не используется
10-20 мг/кг (300 мг)
10-20 мг/кг (600 мг)
Рифапентин‡
Взрослые
Не используется
10 мг/кг (600 мг)
Не используется
Не используется
Дети
Не используется
Не используется
Не используется
Не используется
Пиразинамид
Взрослые (целыми таблетками):
40-55 кг
1 g
Не используется
2 g
1,5 г
56-75 кг
1,5 г
Не используется
3 g
2,5 г
≥76 кг§
2 g
Не используется
4 g
3 g
Дети (максимум)
15-30 мг/кг (2 г)
Не используется
50 мг/кг (2 г)
Не используется
Этамбутол
Взрослые (целыми таблетками):
40-55 кг
800 мг
Не используется
2000 мг
1200 мг
56-75 кг
1200 мг
Не используется
2800 мг
2000 мг
≥76 кг§
1600 мг
Не используется
4000 мг
2400 мг
Дети (максимум)
15-20 мг/кг (1 г)
Не используется
50 мг/кг (2,5 г)
Не используется
Моксифлоксацин
В возрасте ≥ 12 лет
400 мг
Не используется
Не используется
Не используется
*Особые схемы обсуждаются в тексте.
†Ежедневно – 5-7 дней/неделю. Всю дозу < 7 дней/неделю следует давать в качестве терапии под непосредственным наблюдением.
‡Только фаза пролонгации.
§Максимальная доза.
Н/И = не используется