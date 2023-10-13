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Дозировка противотуберкулёзных пероральных лекарственных средств первой линии терапии*

Лекарственный препарат

Взрослые или дети

Ежедневно†

1 раз/неделю

2 раза/неделю

3 раза/неделю

Изониазид

Взрослые (максимум)

5 мг/кг (300 мг)

15 мг/кг (900 мг)

15 мг/кг (900 мг)

15 мг/кг (900 мг)

Дети (максимум)

10-20 мг/кг (300 мг)

Не используется

20-40 мг/кг (900 мг)

Не используется

Рифампин

Взрослые (максимум)

10 мг/кг (600 мг)

Не используется

10 мг/кг (600 мг)

10 мг/кг (600 мг)

Дети (максимум)

10-20 мг/кг (600 мг)

Не используется

10-20 мг/кг (600 мг)

Не используется

Рифабутин

Взрослые (максимум)

5 мг/кг (300 мг)

Не используется

5 мг/кг (300 мг)

5 мг/кг (300 мг)

Дети

10-20 мг/кг (300 мг)

Не используется

10-20 мг/кг (300 мг)

10-20 мг/кг (600 мг)

Рифапентин‡

Взрослые

Не используется

10 мг/кг (600 мг)

Не используется

Не используется

Дети

Не используется

Не используется

Не используется

Не используется

Пиразинамид

Взрослые (целыми таблетками):

40-55 кг

1 g

Не используется

2 g

1,5 г

56-75 кг

1,5 г

Не используется

3 g

2,5 г

76 кг§

2 g

Не используется

4 g

3 g

Дети (максимум)

15-30 мг/кг (2 г)

Не используется

50 мг/кг (2 г)

Не используется

Этамбутол

Взрослые (целыми таблетками):

40-55 кг

800 мг

Не используется

2000 мг

1200 мг

56-75 кг

1200 мг

Не используется

2800 мг

2000 мг

76 кг§

1600 мг

Не используется

4000 мг

2400 мг

Дети (максимум)

15-20 мг/кг (1 г)

Не используется

50 мг/кг (2,5 г)

Не используется

Моксифлоксацин

В возрасте ≥ 12 лет

400 мг

Не используется

Не используется

Не используется

*Особые схемы обсуждаются в тексте.

†Ежедневно – 5-7 дней/неделю. Всю дозу < 7 дней/неделю следует давать в качестве терапии под непосредственным наблюдением.

‡Только фаза пролонгации.

§Максимальная доза.

Н/И = не используется

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