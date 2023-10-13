Диагностическое обследование при синдроме Кушинга
Диагностика
Уровень кортизола в сыворотке крови в 9 ч утра
Уровень кортизола в сыворотке крови или в слюне в середине ночи
Уровень свободного кортизола в моче
Малый дексаметазоновый тест или тест на подавления дексаметазона на протяжении ночи
Высокодозный тест подавления дексаметазона
Тест со стимуляцией десмопрессином
Уровень АКТГ
Норма
Н
Н
Н*
П
П
Плато
Н
Болезнь Кушинга
N or ↑
↑
↑
НП
П
↑
N or ↑
Эктопический АКТГ-синдром
N or ↑
↑
↑
НП
НП
Плоская или ↑ (редко)
↑ или ↑↑
Опухоль надпочечников
N or ↑
↑
↑
НП
НП
Плато
↓
* Может быть повышен в отсутствие синдрома Кушинга.
АКТГ=адренокортикотропный гормон; Без изменений = нет значительного повышения уровня АКТГ или кортизола; Н = нормальный уровень; Н.П. = нет подавления; П = подавление; ↑↑= значительное увеличение; ↑= увеличение; ↓= снижение.