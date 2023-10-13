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Диагностическое обследование при синдроме Кушинга

Диагностика

Уровень кортизола в сыворотке крови в 9 ч утра

Уровень кортизола в сыворотке крови или в слюне в середине ночи

Уровень свободного кортизола в моче

Малый дексаметазоновый тест или тест на подавления дексаметазона на протяжении ночи

Высокодозный тест подавления дексаметазона

Тест со стимуляцией десмопрессином

Уровень АКТГ

Норма

Н

Н

Н*

П

П

Плато

Н

Болезнь Кушинга

N or

НП

П

N or

Эктопический АКТГ-синдром

N or

НП

НП

Плоская или (редко)

↑ или ↑↑

Опухоль надпочечников

N or

НП

НП

Плато

* Может быть повышен в отсутствие синдрома Кушинга.

АКТГ=адренокортикотропный гормон; Без изменений = нет значительного повышения уровня АКТГ или кортизола; Н = нормальный уровень; Н.П. = нет подавления; П = подавление; ↑↑= значительное увеличение; = увеличение; = снижение.

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