Дефицит комплемента
Заболевание
Наследственность
Клинические данные
С1
Аутосомно-рецессивные
С2
Аутосомно-рецессивные
СКВ, рецидивирующие пиогенные инфекции инкапсулированными бактериями (особенно пневмококковыми) с началом в раннем детстве, другие аутоиммунные нарушения (например, гломерулонефрит, автоиммунный миозит, васкулит, связанный с иммуноглобулином-А васкулит, лимфома Ходжкина)
С3
Аутосомно-рецессивные
Рецидивирующие пиогенные инфекции инкапсулированными бактериями, которые начинаются с рождения, гломерулонефрит, другие нарушения комплекса антиген-антитело, сепсис
С4
Аутосомно-рецессивные
СКВ, другие аутоиммунные нарушения (например, IgA-нефропатия, прогрессирующий системный склероз, IgA-ассоциированный васкулит, сахарный диабет I типа, аутоиммунный гепатит)
С5, С6, С7, С8, С9 (мембрано-атакующий комплекс)
Аутосомно-рецессивные
Рецидивирующая Neisseria meningitidis и диссеминированная N. gonorrhoeae инфекции
Дефицит компонентов пути активации комплемента, обусловленный MBL
MBL
Аутосомно-рецессивные
Рецидивирующие пиогенные инфекции инкапсулированными бактериями, начинающиеся с рождения; сепсис неясной этиологии; возрастание тяжести инфекции при вторичных иммунодефицитах, связанных с применением кортикостероидов, кистозный фиброз или хронические заболевания легких
MASP-2
Неизвестно
Аутоиммунные нарушения (например, воспалительные заболевания кишечника, эритема), рецидивирующие инфекции пиогенными капсулированными бактериями (такими, как пневмококк Streptococcus pneumoniae)
Дефицит компонентов альтернативного пути активации комплемента
Фактор В
Аутосомно-рецессивные
Пиогенные инфекции
Фактор D
Аутосомный
Пиогенные инфекции
Пропердин
Х-сцепленный
Повышенный риск молниеносной формы менингококковой инфекции
Дефицит регуляторного белка системы комплемента
Ингибитор C1
Аутосомно-доминантное наследование
Фактор I
Аутосомный кодоминантный признак
Те же, что при дефиците С3
Фактор Н
Аутосомный кодоминантный признак
Те же, что при дефиците С3
Комплемент-зависимый стимулятор гемолиза
Аутосомно-рецессивные
Дефицит рецепторов системы комплемента (CR)
CR1
Приобретенные
Вторичный иммунный ответ (антиген-антитело) на комплексно-опосредованное заболевание
CR3
Аутосомно-рецессивные
Дефицит адгезии лейкоцитов (рецидивирующие инфекции Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa)
C = комплемент; MASP = маннозосвязывающая лектин-ассоциированная сериновая протеаза; MBL = маннозосвязывающий лектин; СКВ = системная красная волчанка.