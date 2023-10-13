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Дефицит комплемента

Заболевание

Наследственность

Клинические данные

С1

Аутосомно-рецессивные

СКВ

С2

Аутосомно-рецессивные

СКВ, рецидивирующие пиогенные инфекции инкапсулированными бактериями (особенно пневмококковыми) с началом в раннем детстве, другие аутоиммунные нарушения (например, гломерулонефрит, автоиммунный миозит, васкулит, связанный с иммуноглобулином-А васкулит, лимфома Ходжкина)

С3

Аутосомно-рецессивные

Рецидивирующие пиогенные инфекции инкапсулированными бактериями, которые начинаются с рождения, гломерулонефрит, другие нарушения комплекса антиген-антитело, сепсис

С4

Аутосомно-рецессивные

СКВ, другие аутоиммунные нарушения (например, IgA-нефропатия, прогрессирующий системный склероз, IgA-ассоциированный васкулит, сахарный диабет I типа, аутоиммунный гепатит)

С5, С6, С7, С8, С9 (мембрано-атакующий комплекс)

Аутосомно-рецессивные

Рецидивирующая Neisseria meningitidis и диссеминированная N. gonorrhoeae инфекции

Дефицит компонентов пути активации комплемента, обусловленный MBL

MBL

Аутосомно-рецессивные

Рецидивирующие пиогенные инфекции инкапсулированными бактериями, начинающиеся с рождения; сепсис неясной этиологии; возрастание тяжести инфекции при вторичных иммунодефицитах, связанных с применением кортикостероидов, кистозный фиброз или хронические заболевания легких

MASP-2

Неизвестно

Аутоиммунные нарушения (например, воспалительные заболевания кишечника, эритема), рецидивирующие инфекции пиогенными капсулированными бактериями (такими, как пневмококк Streptococcus pneumoniae)

Дефицит компонентов альтернативного пути активации комплемента

Фактор В

Аутосомно-рецессивные

Пиогенные инфекции

Фактор D

Аутосомный

Пиогенные инфекции

Пропердин

Х-сцепленный

Повышенный риск молниеносной формы менингококковой инфекции

Дефицит регуляторного белка системы комплемента

Ингибитор C1

Аутосомно-доминантное наследование

Ангионевротический отек

Фактор I

Аутосомный кодоминантный признак

Те же, что при дефиците С3

Фактор Н

Аутосомный кодоминантный признак

Те же, что при дефиците С3

Гемолитический уремический синдром

Комплемент-зависимый стимулятор гемолиза

Аутосомно-рецессивные

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия

Дефицит рецепторов системы комплемента (CR)

CR1

Приобретенные

Вторичный иммунный ответ (антиген-антитело) на комплексно-опосредованное заболевание

CR3

Аутосомно-рецессивные

Дефицит адгезии лейкоцитов (рецидивирующие инфекции Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa)

C = комплемент; MASP = маннозосвязывающая лектин-ассоциированная сериновая протеаза; MBL = маннозосвязывающий лектин; СКВ = системная красная волчанка.

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