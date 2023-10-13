Депонируемые антипсихотические препараты
Лекарственный препарат *
Дозировка
Пиковый уровень†
Арипипразол, инъекции длительного действия
300–400 мг ежемесячно
5-7 дней
Флуфеназина деканоат
12,5-50 мг каждые 2-4 недели
1 день
Флуфеназина энантат
12,5-50 мг каждые 1-2 недели
2 дня
Галоперидола деканоат
25–150 мг каждые 28 дней (приемлемый диапазон 3–5 недель)
7 дней
Памоат оланзапина‡
210-300 мг каждые 2 недели или 300-405 мг каждые 4 недели
7 дней
Палиперидон
234 мг в 1-й день; 156 мг на 8-й день; затем 117 мг 1 раз в месяц (диапазон доз 39-234 мг в месяц), начиная 5 недель спустя
13 дней
Рисперидон в микрогранулах§
12,5–50 мг каждые 2 недели
35 дней
*Препараты вводятся в/м с использованием техники Z-track.
†Время достижения максимальной концентрации после однократного введения препарата.
‡Памоат оланзапина в редких случаях может иметь значительный седативный эффект, поэтому пациентов нужно наблюдать в течение 3 часов после инъекции.
§Учитывая, что между первой инъекцией и достижением эффективной концентрации в крови проходит 3 недели, пациентам следует продолжать принимать пероральные нейролептики в течение 3 недель после первой инъекции. Перед начало внутримышечного лечения рекомендуется оценить переносимость лечения с помощью перорального приема рисперидона.