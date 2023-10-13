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Депонируемые антипсихотические препараты

Лекарственный препарат *

Дозировка

Пиковый уровень†

Арипипразол, инъекции длительного действия

300–400 мг ежемесячно

5-7 дней

Флуфеназина деканоат

12,5-50 мг каждые 2-4 недели

1 день

Флуфеназина энантат

12,5-50 мг каждые 1-2 недели

2 дня

Галоперидола деканоат

25–150 мг каждые 28 дней (приемлемый диапазон 3–5 недель)

7 дней

Памоат оланзапина‡

210-300 мг каждые 2 недели или 300-405 мг каждые 4 недели

7 дней

Палиперидон

234 мг в 1-й день; 156 мг на 8-й день; затем 117 мг 1 раз в месяц (диапазон доз 39-234 мг в месяц), начиная 5 недель спустя

13 дней

Рисперидон в микрогранулах§

12,5–50 мг каждые 2 недели

35 дней

*Препараты вводятся в/м с использованием техники Z-track.

†Время достижения максимальной концентрации после однократного введения препарата.

‡Памоат оланзапина в редких случаях может иметь значительный седативный эффект, поэтому пациентов нужно наблюдать в течение 3 часов после инъекции.

§Учитывая, что между первой инъекцией и достижением эффективной концентрации в крови проходит 3 недели, пациентам следует продолжать принимать пероральные нейролептики в течение 3 недель после первой инъекции. Перед начало внутримышечного лечения рекомендуется оценить переносимость лечения с помощью перорального приема рисперидона.

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