Гипотетический дифференциальный диагноз и пре-тестовая и пост-тестовая вероятности болей в груди у 50-летнего пациента с гипертонией и диабетом, который курит сигареты
Диагностика
Пре-тестовая вероятность
После-тестовая вероятность (дополнительно обнаруженные признаки - боль в ноге, опухшая нога, и ЭКГ, и РГ органов грудной клетки в норме)
После-тестовая вероятность (дополнительно обнаружены – сегментарный дефект по результатам КТ-ангиографии грудной клетки и уровень сывороточного тропонина I в норме)
Острый коронарный синдром
40%
28%
1%
Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
20%
< 1%
< 1%
Боль в стенке грудной клетки
30%
20%
< 1%
Тромбоэмболия легочной артерии
5%
50%
98%
Расслаивающая аневризма грудной аорты
< 3%
< 1%
< 1%
Спонтанный пневмоторакс
< 2%
< 1%
< 1%