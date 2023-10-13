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Гипотетический дифференциальный диагноз и пре-тестовая и пост-тестовая вероятности болей в груди у 50-летнего пациента с гипертонией и диабетом, который курит сигареты

Диагностика

Пре-тестовая вероятность

После-тестовая вероятность (дополнительно обнаруженные признаки - боль в ноге, опухшая нога, и ЭКГ, и РГ органов грудной клетки в норме)

После-тестовая вероятность (дополнительно обнаружены – сегментарный дефект по результатам КТ-ангиографии грудной клетки и уровень сывороточного тропонина I в норме)

Острый коронарный синдром

40%

28%

1%

Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST

20%

< 1%

< 1%

Боль в стенке грудной клетки

30%

20%

< 1%

Тромбоэмболия легочной артерии

5%

50%

98%

Расслаивающая аневризма грудной аорты

< 3%

< 1%

< 1%

Спонтанный пневмоторакс

< 2%

< 1%

< 1%

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