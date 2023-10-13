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Гиперпигментационный эффект, который оказывают некоторые лекарственные вещества и тяжелые металлы

Вещество

Эффект

Медицинские препараты

Амиодарон

Участки дисхромии от графитно-серого до фиолетового цвета на частях тела, открытых для солнечного облучения; желтовато-коричневые отложения в дерме

Противомалярийные препараты

Участки дисхромии от желто-коричневого до серого цвета с синевато-черным оттенком на передней поверхности голеней, лице, в полости рта и на поверхности ногтей; лекарственно-меланиновые комплексы в дерме; гемосидерин вокруг капилляров

Блеомицин

Гиперпигментация на спине в виде полос, напоминающих рубцы, часто после царапин и незначительных травм

Препараты для проведения химиотерапии рака, включая бусульфан, циклофосфамид, дактиномицин, даунорубицин и 5-фторурацил (5-ФУ)

Диффузная гиперпигментация

Дезипрамин

Имипрамин

Участки дисхромии серовато-синюшного цвета на открытых для солнечных лучей частях кожи; золотисто-коричневые гранулы в верхнем слое дермы

Гидрохинон

Участки дисхромии синевато-черного цвета в области ушной раковины и лица после многих лет применения ("рикошетная гиперпигментация")

Фенотиазины, в том числе аминазин (хлорпромазин)

Участки дисхромии серовато-синюшного цвета на открытых для солнечных лучей частях кожи; золотисто-коричневые гранулы в верхнем слое дермы

Тетрациклины, в частности, миноциклин

Участки дисхромии сероватого цвета на поверхности зубов, ногтей, склер, слизистой оболочки полости рта, рубцов от угревой сыпи, лице, предплечьях и на коже голеней

Тяжелые металлы

Мышьяк

Может проявляться гиперпигментацией или гипопигментацией в виде светлых пятен, напоминающих капли на коже (каплевидный гипомеланоз)

Белые поперечные линии на ногтях (полосы Месса [лейконихия полосовидная])

Висмут

Пятна серовато-синюшного цвета на лице, шее и руках

Золото

Отложения сине-серого цвета вокруг глаз (хризиаз)

Ртуть

Участки дисхромии графитно-серого цвета в кожных складках

Серебро

Диффузные участкии дисхромии графитно-серого цвета (аргирия), особенно на участках кожи, открытых для солнечных лучей

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