Гиперпигментационный эффект, который оказывают некоторые лекарственные вещества и тяжелые металлы
Вещество
Эффект
Медицинские препараты
Амиодарон
Участки дисхромии от графитно-серого до фиолетового цвета на частях тела, открытых для солнечного облучения; желтовато-коричневые отложения в дерме
Противомалярийные препараты
Участки дисхромии от желто-коричневого до серого цвета с синевато-черным оттенком на передней поверхности голеней, лице, в полости рта и на поверхности ногтей; лекарственно-меланиновые комплексы в дерме; гемосидерин вокруг капилляров
Блеомицин
Гиперпигментация на спине в виде полос, напоминающих рубцы, часто после царапин и незначительных травм
Препараты для проведения химиотерапии рака, включая бусульфан, циклофосфамид, дактиномицин, даунорубицин и 5-фторурацил (5-ФУ)
Диффузная гиперпигментация
Дезипрамин
Имипрамин
Участки дисхромии серовато-синюшного цвета на открытых для солнечных лучей частях кожи; золотисто-коричневые гранулы в верхнем слое дермы
Гидрохинон
Участки дисхромии синевато-черного цвета в области ушной раковины и лица после многих лет применения ("рикошетная гиперпигментация")
Фенотиазины, в том числе аминазин (хлорпромазин)
Участки дисхромии серовато-синюшного цвета на открытых для солнечных лучей частях кожи; золотисто-коричневые гранулы в верхнем слое дермы
Тетрациклины, в частности, миноциклин
Участки дисхромии сероватого цвета на поверхности зубов, ногтей, склер, слизистой оболочки полости рта, рубцов от угревой сыпи, лице, предплечьях и на коже голеней
Тяжелые металлы
Мышьяк
Может проявляться гиперпигментацией или гипопигментацией в виде светлых пятен, напоминающих капли на коже (каплевидный гипомеланоз)
Белые поперечные линии на ногтях (полосы Месса [лейконихия полосовидная])
Висмут
Пятна серовато-синюшного цвета на лице, шее и руках
Золото
Отложения сине-серого цвета вокруг глаз (хризиаз)
Ртуть
Участки дисхромии графитно-серого цвета в кожных складках
Серебро
Диффузные участкии дисхромии графитно-серого цвета (аргирия), особенно на участках кожи, открытых для солнечных лучей