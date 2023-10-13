Генетические аномалии, сопровождающиеся потерей слуха*
Локализация очага поражения
Этиология†
Кондуктивная тугоухость
Наружное или среднее ухо
Генетическое
Нарушение развития (например, фиксация слуховых косточек)
Идиопатическое
Прием ототоксичных лекарственных средств (талидомид)
Чувствительность
Внутреннее ухо
Генетическое
Идиопатическое
Врожденные инфекции (краснуха, ЦМВ, токсоплазмоз, сифилис)
Резус-конфликт
Гипоския
Прием матерью во время бременности ототоксиных препаратов (например, для лечения туберкулеза или тяжелой инфекции)
Прием ототоксичных лекарственных средств (талидомид)
Невральная тугоухость
Центральная нервная система
Гипоския
Идиопатическое
Генетическое
Врожденные инфекции (краснуха, ЦМВ, токсоплазмоз, сифилис)
Нейрофиброматоз (2 тип)
* Врожденная глухота может быть смешанной—комбинация проводящих и сенсорных с или без нейронного компонента.
† Причины врожденной глухоты указаны в порядке наиболее часто встречаемых.