Ведение больных диабетом беременных (гестационным)
Сроки
Меры
До зачатия
Женщинам, у которых во время предыдущих беременностей был гестационный диабет, следует стараться достичь или поддерживать нормальный вес и заниматься умеренными физическими упражнениями.
Диета должна быть бедна жирами, с относительно высоким содержанием сложных углеводов и высоким содержанием клетчатки.
Уровень глюкозы крови натощак и Hb A1c должны быть исследованы.
Пренатальные причины
Диета и потребление калорий подбираются индивидуально и контролируются с целью предотвращения увеличения веса более чем на 6,8-11,3 кг (> 15-25 фунтов), или для женщин, страдающих от ожирения, более чем на 5-9,1 кг (> 11-20 фунтов).
После еды рекомендуются умеренные физические упражнения.
Антенатальную диагностику, включающую следующие позиции, следует проводить, начиная с 32 недели и до момента родоразрешения (или раньше, если есть показания):
Лечение инсулином проводится только при персистирующей гипергликемии (уровень глюкозы натощак > 95 мг/дл или глюкозы через 2 часа после приема пищи > 120 мг/дл) после проведенного курса диетотерапии в течение ≥ 2 недель.
Дозу и тип инсулина следует подбирать индивидуально. Женщины с ожирением получают инсулин короткого действия перед каждым приемом пищи. Женщины без ожирения принимают две трети общей дозы (60% НПХ, 40% обычного) утром; одну треть - (50% НПХ, 50% обычного) ввечером. В противном случае женщины могут принимать инсулин длительного действия 1 или 2 раза в день и инсулин аспарт непосредственно перед завтраком, обедом и ужином.
В родах и при родоразрешении
Роды через естественные родовые пути возможны, если у женщины есть документированные критерии срока родоразрешения и хорошо контролируемый диабет.
Кесарево сечение должно проводится по акушерским показаниям или в связи с макросомией (крупным плодом) (> 4500 г), которая увеличивает риск дистоции плечиков.
У женщин с гестационным диабетом, который контролируется только диетой и физическими упражнениями, родоразрешение должно произойти между 39 и 40, 6/7 неделями гестации. Для женщин с гестационным диабетом, который хорошо контролируется медикаментозным лечением (A2GDM), родоразрешение рекомендуется с 39, 0/7 недели до 39, 6/7 недели беременности. Экспертные мнения подтверждают необходимость ранних родов для женщин с плохо контролируемым гестационным диабетом; тем не менее рекомендации по срокам родов не имеют конкретных указаний. При принятии решения можно руководствоваться консультацией со специалистом по медицине матери и плода.
Hb A1c = гликозилированный гемоглобин; НПХ = нейтральный протамин Хагедорна.