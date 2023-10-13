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Варианты проявлений множественной миеломы

Лекарственная форма

Характеристики

Экстрамедуллярная плазмоцитома

Плазмоцитомы, развивающиеся вне костного мозга

Изолированная плазмоцитома кости

Единичные плазмоцитомы кости, которые обычно не вырабатывают M-протеин

Остеосклеротическая миелома (POEMS-синдром)

Полинейропатия (хроническая воспалительная полинейропатия)

Органомегалия (гепатомегалия, спленомегалия, лимфаденопатия)

Эндокринопатии (например, гинекомастия, атрофия яичек)

М-протеин

Изменения кожи (например, гиперпигментация, избыточный рост волос)

Несекретирующие миеломы

Отсутствие М-протеина в сыворотке крови и моче

Отсутствие повышенного уровня свободных легких цепей в сыворотке крови

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