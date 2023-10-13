Варианты проявлений множественной миеломы
Лекарственная форма
Характеристики
Экстрамедуллярная плазмоцитома
Плазмоцитомы, развивающиеся вне костного мозга
Изолированная плазмоцитома кости
Единичные плазмоцитомы кости, которые обычно не вырабатывают M-протеин
Остеосклеротическая миелома (POEMS-синдром)
Полинейропатия (хроническая воспалительная полинейропатия)
Органомегалия (гепатомегалия, спленомегалия, лимфаденопатия)
Эндокринопатии (например, гинекомастия, атрофия яичек)
М-протеин
Изменения кожи (например, гиперпигментация, избыточный рост волос)
Несекретирующие миеломы
Отсутствие М-протеина в сыворотке крови и моче
Отсутствие повышенного уровня свободных легких цепей в сыворотке крови