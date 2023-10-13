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Варианты повязок при пролежнях

Тип повреждения*

Описание

Цели применения

Одевание

Особенности

Неглубокий (2 стадия)

Сухие с минимальным количеством экссудата

Доставка или удержание влаги

Защита от инфекции

Прозрачные пленки или гидрогели

Покрытие: прозрачная пленка, тонкий слой гидроколлоида или полиуретановая пена

Оболочка: неприлипающая марлевая повязка

Мокрые с умеренным или обильным экссудатом

Поглощение экссудата

Обеспечение автолиза

Поддержание влажности

Защита от инфекции

Пенные, альгинатные или гидрофибровые повязки

Закрыть: альгинатами (при обильном выделении), пенополиуретаном или гидроволокнами.

Оболочка: неприлипающая марлевая повязка или абсорбирующий контактный слой

Глубокие (стадии 3-4)

Сухие с минимальным количеством экссудата

Заполнение полостей

Создание или поддержание влажности

Защита от инфекции

Гидроколлоидные, гидрогелевые или пенистые повязки

Наполнение: Сополимер крахмала, гидрогель или увлажненная марля

Покрытие: Прозрачная тонкая пленка, полиуретановая пена или марлевый тампон

Мокрые с умеренным или обильным экссудатом

Заполнение полостей

Поглощение экссудата

Поддержание влажности

Защита от инфекции

Альгинатные, гидроволокнистые или пенистые повязки.

Наполнение: Сополимер крахмала, гранулы декстраномера, альгинат кальция, гидроволокно, гидроцеллюлозная повязка или пена

Оболочка: Прозрачная тонкая пленка или полиуретановая пена

* Повязки обычно не требуются для лечения пролежней I стадии, за исключением случаев, когда происходит трение или недержание мочи или кала.

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