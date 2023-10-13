Варианты повязок при пролежнях
Тип повреждения*
Описание
Цели применения
Одевание
Особенности
Неглубокий (2 стадия)
Сухие с минимальным количеством экссудата
Доставка или удержание влаги
Защита от инфекции
Прозрачные пленки или гидрогели
Покрытие: прозрачная пленка, тонкий слой гидроколлоида или полиуретановая пена
Оболочка: неприлипающая марлевая повязка
Мокрые с умеренным или обильным экссудатом
Поглощение экссудата
Обеспечение автолиза
Поддержание влажности
Защита от инфекции
Пенные, альгинатные или гидрофибровые повязки
Закрыть: альгинатами (при обильном выделении), пенополиуретаном или гидроволокнами.
Оболочка: неприлипающая марлевая повязка или абсорбирующий контактный слой
Глубокие (стадии 3-4)
Сухие с минимальным количеством экссудата
Заполнение полостей
Создание или поддержание влажности
Защита от инфекции
Гидроколлоидные, гидрогелевые или пенистые повязки
Наполнение: Сополимер крахмала, гидрогель или увлажненная марля
Покрытие: Прозрачная тонкая пленка, полиуретановая пена или марлевый тампон
Мокрые с умеренным или обильным экссудатом
Заполнение полостей
Поглощение экссудата
Поддержание влажности
Защита от инфекции
Альгинатные, гидроволокнистые или пенистые повязки.
Наполнение: Сополимер крахмала, гранулы декстраномера, альгинат кальция, гидроволокно, гидроцеллюлозная повязка или пена
Оболочка: Прозрачная тонкая пленка или полиуретановая пена
* Повязки обычно не требуются для лечения пролежней I стадии, за исключением случаев, когда происходит трение или недержание мочи или кала.