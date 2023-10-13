Варианты лечебных покрытий
Статический
Динамический
Поддерживающая цель
Стандартный больничный матрац
Пена
Статическая флотация (воздух или вода)
Многосекционные матрацы
Матрацы с низким давлением
Воздушные матрацы (на основе сжатого воздуха)
Support area increase (Увеличение поддерживающей площади)
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Устранение давления
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Уменьшение сдвига
Нет
Нет
Да
Да
Неизвестно
Да
Уменьшение нагревания
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Пониженное удержание влаги
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Стоимость
Низкая
Низкая
Низкая
Умеренный
Высокий
Высокий
Adapted from: Pressure ulcer treatment. Agency for Health Care Policy and Research. Clin Pract Guidel Quick Ref Guide Clin, (15):1-25, 1994.