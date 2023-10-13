* Внутрикожная доза является более низкой и используется только для первичной вакцинации.

† Препараты с адьювантами следует вводить внутримышечно.

‡ Столбняк-дифтерия содержит такое же количество столбнячного анатоксина как коклюшно-дифтерийно-столбнячный анатоксин или дифтерийно-столбнячный анатоксин, но пониженную дозу дифтерийного анатоксина.

ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; ВМ = внутримышечно.