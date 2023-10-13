Вакцины, доступные в Соединенных Штатах
Вакцина
Тип
Способ введения
Вакцина против сибирской язвы (см. ЦКЗ)
Инактивированные бактерии
Подкожный
Вакцина бациллы Кальмета-Герена [БЦЖ] против туберкулеза (см. ЦКЗ)
Живая Mycobacteria bovis
Внутрикожно или подкожно
Вакцина против вируса чикунгунья (см. CDC)
Живая ослабленная вакцина
Внутримышечно
Противохолерная вакцина (см. ЦКЗ)
Живая ослабленная вакцина
Перорально
МРНК-вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) (см. ЦКЗ)
Вирусная мРНК (производится компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech)
Внутримышечно
Аденовирусная векторная вакцина против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) (см. ЦКЗ)
ДНК спайкового белка коронавируса в векторе на основе аденовируса человека 26 серотипа (производства Janssen/Johnson & Johnson)
Внутримышечно
Рекомбинантная вакцина на основе спайк-белковых наночастиц против вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) (см. ЦКЗ)
Адъювантная, содержащая рекомбинантную форму шиповидного белка SARS-CoV-2 (производимого Novavax)
Внутримышечно
Четырехвалентная вакцина против лихорадки денге (см. ЦКЗ)
Четырехвалентная живая аттенуированная вакцина
Подкожный
Дифтерийный анатоксин/вакцина гемофильная конъюгированная типа B/инактивированная вакцина против полиомиелита (см. ЦКЗ)
Анатоксины, инактивированные бактерии, инактивированный полиовирус и бактериальные полисахариды, конъюгированные с белком
Внутримышечно
Дифтерийный анатоксин/вакцина против гепатита В/инактивированная вакцина против полиомиелита (см. ЦКЗ)
Анатоксины, рекомбинантный вирусный антиген и инактивированный полиовирус
Внутримышечно
Дифтерийный анатоксин/инактивированная вакцина против полиомиелита (см. ЦКЗ)
Анатоксины, инактивированные бактерии и инактивированный полиовирус
Внутримышечно
Вакцина против дифтерии/столбняка/коклюша (см. ЦКЗ)
Анатоксины и инактивированные бактериальные компоненты
Внутримышечно
Дифтерийный анатоксин/столбнячный анатоксин, адсорбированные ДС, СД (см. ЦКЗ)‡
Инактивированные токсины (анатоксины)
Внутримышечно†
Эбола (rVSV-ZEBOV) (ЦКЗ)
Живая аттенуированная рекомбинантная вакцина (защищает только от вида Zaire ebolavirus)
Внутримышечно
Конъюгированная вакцина против гемофильной инфекции типа В (см. ЦКЗ)
Бактериальный полисахарид, конъюгированный с белком
Внутримышечно
Вакцина против гепатита А (см. ЦКЗ)
Инактивированный вирус
Внутримышечно
Вакцина против гепатита В (см. ЦКЗ)
Рекомбинантный вирусный антиген
Внутримышечно
Вакцина против гепатита А/вакцина против гепатита В
Инактивированный вирус плюс рекомбинантные вирусные антигены
Внутримышечно
9-валентная вакцина против вируса папилломы человека (см. ЦКЗ)
Неинфекционные вирусоподобные частицы
Внутримышечно
Интраназальная вакцина против гриппа (см. ЦКЗ)
Живая вакцина против вируса гриппа А и B
Интраназально
Грипп, типы А и В (инактивированные)
Инактивированный вирус или вирусные компоненты
Внутримышечно или внутрикожно
Вакцина против вируса японского энцефалита (см. ЦКЗ)
Инактивированный вирус
Подкожный
Вакцины против кори/паротита/краснухи (см. ЦКЗ)
Живые вирусы
Подкожный
Вакцина против кори/паротита/краснухи/ветряной оспы (см. ЦКЗ)
Живые вирусы
Подкожный
Менингококковая конъюгированная вакцина (MenACWY) (см. ЦКЗ)
Бактериальные полисахариды серогрупп А, С, Y и W-135, конъюгированные с белком анатоксина дифтерии
Внутримышечно
Менингококковая вакцина группы В (4 штамма) и менингококковая вакцина группы В (3 штамма) (см. ЦКЗ)
Рекомбинантная вакцина состоящая из двух антигенов (белков связывающих фактор Н)
Внутримышечно
Mpox (обезьянья оспа) (вакцина против натуральной оспы и оспы обезьян, живая, нереплицируемая)
Живой вакцинальный вирус
Внутрикожно, с помощью устройства многоточечного прокола
Пневмококковая вакцина, полисахаридная (PPSV23) (см. ЦКЗ)
Бактериальные полисахариды 23-х типов пневмококков
Внутримышечно или подкожно
Пневмококковая вакцина, конъюгированная (PCV15) (см. ЦКЗ)
Полисахариды 15-ти типов, конъюгированные с токсином дифтерии
Внутримышечно
Пневмококковая вакцина, конъюгированная (PCV20) (см. ЦКЗ)
Полисахариды 20-ти типов, конъюгированные с токсином дифтерии
Внутримышечно
Полиомиелитная вакцина, инактивированная, ИПВ (см. ЦКЗ)
Инактивированные вирусы всех 3 серотипов
Внутримышечно
Вакцина против бешенства (см. ЦКЗ)
Инактивированный вирус
Внутрикожно* или подкожно
Вакцина против респираторно-синцитиального вируса (см. CDC)
Рекомбинантный вирусный гликопротеиновый антиген
Внутримышечно
Вакцина против ротавирусной инфекции (см. ЦКЗ)
Живой вирус
Перорально
Вакцина против натуральной оспы (см. ЦКЗ)
Живой вакцинальный вирус
Внутрикожно, с помощью устройства многоточечного прокола
Столбнячный анатоксин (см. ЦКЗ)
Инактивированный токсин (анатоксин)
Внутримышечно†
Вакцина против клещевого энцефалита (см. ЦКЗ)
Инактивированный вирус
Внутримышечно
Туберкулез (см. выше бацилла Кальметт-Герена)
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Вакцина против брюшного тифа (см. ЦКЗ)
Капсулярный полисахарид
Внутримышечно
Вакцина против брюшного тифа (см. ЦКЗ)
Живая ослабленная вакцина
Перорально
Вакцина против вируса ветряной оспы (см. ЦКЗ)
Живой вирус
Подкожный
Вакцина против желтой лихорадки (см. ЦКЗ)
Живой вирус
Подкожный
Вакцина против опоясывающего лишая (см. ЦКЗ)
Рекомбинантные адъювантные
Внутримышечно†
* Внутрикожная доза является более низкой и используется только для первичной вакцинации.
† Препараты с адьювантами следует вводить внутримышечно.
‡ Столбняк-дифтерия содержит такое же количество столбнячного анатоксина как коклюшно-дифтерийно-столбнячный анатоксин или дифтерийно-столбнячный анатоксин, но пониженную дозу дифтерийного анатоксина.
ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; ВМ = внутримышечно.
Modified from the Vaccine Recommendations of the Advisory Committee for Immunization Practices (ACIP). По состоянию на апрель 2024 года.