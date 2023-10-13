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Болезни, вызванные видами Rickettsia, Orientia, Ehrlichia, Anaplasma и Coxiella spp

Заболевание

Возбудитель

Сыпь или струп

Переносчик

Эндемичный регион

Тиф

Эпидемический тиф, болезнь Брилла-Цинссера

Rickettsia prowazekii

От туловища к конечностям

Может отсутствовать при болезни Брилла-Цинссера

Без струпьев

Платяные вши

Во всем мире

Эндемический брюшной тиф

R. typhi, R. felis

От туловища к конечностям

Без струпьев

Блохи крыс, кошек

Во всем мире

Цуцугамуши

Цуцугамуши (японская речная лихорадка)

Orientia tsutsugamushi (ранее R. tsutsugamushi)

От туловища к конечностям

Со струпьями

Личинки клещей-тромбикулидов

Азиатско-Тихоокеанский регион, ограниченный Японией, Кореей, Китаем, Индией и севером Австралии

Пятнистая лихорадка

Пятнистая лихорадка Скалистых гор

R. rickettsii

Конечности, по направлению к туловищу

Без струпьев

Иксодовые (жесткотелые) клещи, включая клеща иксодового лесного (лесной клещ), обитающего преимущественно на западе США, и клеща иксодового собачьего (собачий клещ), распространенного преимущественно на востоке и юге США

Западное полушарие, включая большую часть территории США (за исключением штата Мэн, Гавайи и Аляски); Центральная и Южная Америка

Северо-азиатский клещевой риккетсиоз

R. sibirica

Туловище, конечности, лицо

Множественные струпья

Иксодовые клещи

Центральная Азия, Сибирь, Монголия, Китай

Клещевой сыпной тиф северного Квинсленда

R. australis

Туловище, конечности, лицо

Со струпьями

Иксодовые клещи

Австралия

Африканский клещевой риккетсиоз (африканская клещевая лихорадка)

R. africae

Множественные струпья на конечностях в местах укусов клеща

Иксодовые клещи

Страны Африки южнее Сахары, Вест-Индия

Среднезимноморский сыпной тиф*

R. conorii

Туловище, конечности, лицо

Со струпьями

Rhipicephalus sanguineus (бурый собачий клещ)

Африка, Индия, юг Европы, территория Среднего Востока, прилегающая к Средиземноморью, Чёрному морю и Каспийскому морю

Риккетсиоз

R. akari

Туловище, конечности, лицо

Со струпьями

Клещ

США, Россия, Корея, Африка

R. parkeri риккетсиоз

R. parkeri

Со струпьями

Иксодовый клещ (Amblyomma maculatum)

Юг США, Южная Америка

Тихоокеанский клещевой риккетсиоз

R. philipii (364D)

Со струпьями

Легкая форма заболевания

Иксидовый западный клещ Dermacentor occidentalis)

Калифорния

Эрлихиоз и анаплазмоз

Моноцитарный эрлихиоз

Ehrlichia chaffeensis

Встречают редко, но являются более распространенными среди детей

Без струпьев

Клещи (A. americanum, также известный как клещ"одинокая звезда")

Юго-восточная и юго-центральная часть США

Гранулоцитарный анаплазмоз

Anaplasma phagocytophilum

Нет

Без струпьев

Клещи (черноногий клещ на востоке и среднем западе Соединенных Штатов, западный черноногий клещ на западе США, возможно, собачий клещ в Европе)

США, северо-восток, средняя часть Атлантического побережья, верхняя часть Среднего запада и западное побережье, Европа

Ку-лихорадка

Ку-лихорадка

Coxiella burnetii

Встречается редко, в основном у детей

Без струпьев

Переносчик не нужен

Во всем мире

* Часто название даётся по названию территории, где заболевание встречается (например, индийский клещевой тиф, марсельская лихорадка).

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