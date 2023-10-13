Аутосомно-доминантная тубулоинтерстициальная болезнь почек: классификация на основе генетического анализа
Причинный ген
Предыдущая терминология
Характеристики
Уромодулин (UMOD)
Уромодулин-связанная болезнь почек (УБД)
Связанные с уромодулином заболевания почек (UAKD)
Семейная ювенильная гиперурикемическая нефропатия (СЮГН)
Медуллярная кистозная болезнь почек 2 типа (МКБ2)
Редко проявляется в детском возрасте
Ранняя подагра с гиперурикемией
Муцин-1 (MUC1)
Заболевание почек, вызванное нарушением в кодировке гена муцин-1 (МКБ)
Медуллярная кистозная болезнь почек 1 типа (МКБП1)
Нет проявлений в детском возрасте
Ренин (REN)
Семейная ювенильная гиперурикемическая нефропатия 2 типа (FJHN2)
Частые проявления в детском возрасте
Умеренная гипотензия
Риск острого повреждения почек
Риск анемии, гиперурикемии и гиперкалиемии
Гепатоцитарный ядерный фактор-1 бета (HNF1B)
Юношеский сахарный диабет взрослого типа 5 (MODY5)
Почечная киста и диабетический синдром (RCAD)
Частые проявления в детском возрасте
Результаты пренатального УЗИ
Нарушения в половой сфере
Панкреатическая атрофия