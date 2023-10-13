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Аутосомно-доминантная тубулоинтерстициальная болезнь почек: классификация на основе генетического анализа

Причинный ген

Предыдущая терминология

Характеристики

Уромодулин (UMOD)

Уромодулин-связанная болезнь почек (УБД)

Связанные с уромодулином заболевания почек (UAKD)

Семейная ювенильная гиперурикемическая нефропатия (СЮГН)

Медуллярная кистозная болезнь почек 2 типа (МКБ2)

Редко проявляется в детском возрасте

Ранняя подагра с гиперурикемией

Муцин-1 (MUC1)

Заболевание почек, вызванное нарушением в кодировке гена муцин-1 (МКБ)

Медуллярная кистозная болезнь почек 1 типа (МКБП1)

Нет проявлений в детском возрасте

Ренин (REN)

Семейная ювенильная гиперурикемическая нефропатия 2 типа (FJHN2)

Частые проявления в детском возрасте

Умеренная гипотензия

Риск острого повреждения почек

Риск анемии, гиперурикемии и гиперкалиемии

Гепатоцитарный ядерный фактор-1 бета (HNF1B)

Юношеский сахарный диабет взрослого типа 5 (MODY5)

Почечная киста и диабетический синдром (RCAD)

Частые проявления в детском возрасте

Результаты пренатального УЗИ

Нарушения в половой сфере

Панкреатическая атрофия

Гипомагниемия, гипокалиемия

Отклонения в лабораторных тестах печеночных ферментов

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