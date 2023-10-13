Аутоантитела при аутоиммунном миозите
Аутоантитела
Клинические симптомы
Антисинтетазный синдром *
Anti-Jo-1
Миозит†
Интерстициальная болезнь легких
Anti-PL-7
Интерстициальная болезнь легких†
Миозит
Anti-PL-12
Интерстициальная болезнь легких†
Миозит
Anti-EJ
Интерстициальная болезнь легких
Миозит
Анти-OJ
Интерстициальная болезнь легких
Миозит
Anti-KS
Интерстициальная болезнь легких†
Миозит
Anti-Zo
Интерстициальная болезнь легких
Миозит
Anti-Ha
Интерстициальная болезнь легких
Миозит
Дерматомиозит
Anti-Мi-2
Тяжелое поражение кожи
Хорошо отвечает на лечение
Anti-MDA5
Кардиопульмональный синдром
Амиопатический дерматомиозит, папулы на ладонях
Anti-TIF1g
Повышенный риск развития рака
Анти-NXP-2
Подкожный кальциноз
Повышенный риск развития рака
Некротизирующая иммуно-опосредованная миопатия
Анти-SRP
Тяжелое течение, трудно поддается лечению
Антитела к ГМГКР (Anti-HMGCR)
Иммуно-опосредованная статин-ассоциированная миопатия (изредка может развиваться без предварительного воздействия назначенных статинов)
Миозит с включенными тельцами
Цитозольная 5'-нуклеотидаза 1А
Миозит с включенными тельцами
*Все эти аутоантитела могут присутствовать у пациентов с полными или неполными формами антисинтетазного синдрома. Проявления антисинтетазного синдрома включают лихорадку, неэрозивный артрит, интерстициальную болезнь легких, гиперкератоз радиальной поверхности конечностей (руки механика) и синдром Рейно. Раздражение от дерматомиозита может быть как сохранено, так и утрачено. У пациентов с наличием антисинтетазных антител и заболеванием мышц могут наблюдаться симптомы дерматомиозита или полимиозита.
† Эта особенность является наиболее заметной.
Modified from Mammen A: Autoimmune Muscle Disease. In Handbook of Clinical Neurology, edited by SJ Pittock and A Vincent. Elsevier BV, 2016, pp. 467–484. doi:10.1016/B978-0-444-63432-0.00025-6