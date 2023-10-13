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Аутоантитела при аутоиммунном миозите

Аутоантитела

Клинические симптомы

Антисинтетазный синдром *

Anti-Jo-1

Миозит†

Интерстициальная болезнь легких

Anti-PL-7

Интерстициальная болезнь легких†

Миозит

Anti-PL-12

Интерстициальная болезнь легких†

Миозит

Anti-EJ

Интерстициальная болезнь легких

Миозит

Анти-OJ

Интерстициальная болезнь легких

Миозит

Anti-KS

Интерстициальная болезнь легких†

Миозит

Anti-Zo

Интерстициальная болезнь легких

Миозит

Anti-Ha

Интерстициальная болезнь легких

Миозит

Дерматомиозит

Anti-Мi-2

Тяжелое поражение кожи

Хорошо отвечает на лечение

Anti-MDA5

Кардиопульмональный синдром

Амиопатический дерматомиозит, папулы на ладонях

Anti-TIF1g

Повышенный риск развития рака

Анти-NXP-2

Подкожный кальциноз

Повышенный риск развития рака

Некротизирующая иммуно-опосредованная миопатия

Анти-SRP

Тяжелое течение, трудно поддается лечению

Антитела к ГМГКР (Anti-HMGCR)

Иммуно-опосредованная статин-ассоциированная миопатия (изредка может развиваться без предварительного воздействия назначенных статинов)

Миозит с включенными тельцами

Цитозольная 5'-нуклеотидаза 1А

Миозит с включенными тельцами

*Все эти аутоантитела могут присутствовать у пациентов с полными или неполными формами антисинтетазного синдрома. Проявления антисинтетазного синдрома включают лихорадку, неэрозивный артрит, интерстициальную болезнь легких, гиперкератоз радиальной поверхности конечностей (руки механика) и синдром Рейно. Раздражение от дерматомиозита может быть как сохранено, так и утрачено. У пациентов с наличием антисинтетазных антител и заболеванием мышц могут наблюдаться симптомы дерматомиозита или полимиозита.

† Эта особенность является наиболее заметной.

Modified from Mammen A: Autoimmune Muscle Disease. In Handbook of Clinical Neurology, edited by SJ Pittock and A Vincent. Elsevier BV, 2016, pp. 467–484. doi:10.1016/B978-0-444-63432-0.00025-6

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