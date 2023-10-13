‡ Дозировка амиодарона сильно варьирует; должна быть проверена инструкция от производителя по применению препарата. Как правило, пероральная нагрузочная доза при стабильных наджелудочковых аритмиях составляет около 5 г в течение 1-2 недель в дозе от 200 мг два раза в день до 400 мг 3 раза в день. Пероральная нагрузочная доза при желудочковых аритмиях составляет 10 г, которая достигается в течение 1-4 недель. Как правило, пероральная поддерживающая доза составляет 200 мг один раз в день, хотя 100 мг один раз в день можно использовать для пожилых или ослабленных пациентов, а 300 или 400 мг один раз в день можно использовать для профилактики серьезных желудочковых аритмий.

Нагрузочная доза амиодарона внутривенно обычно составляет 150 мг в течение 10 минут с последующей инфузией 1 мг/мин в течение 6 часов, затем 0,5 мг/мин в течение 18 часов. Для МЖ или ЖТ без пульса вводят болюс 300 мг внутривенно, а затем, если необходимо, болюс для внутривенного введения 150 мг.