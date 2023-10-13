skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Аномалии развития угла передней камеры, которые вызывают глаукому: классификация, основанная на механизмах нарушения оттока *

Механизм

Заболевания

Высокое крепление периферической радужки

Синдром Аксенфельда-Ригера

Аномалия Петерса

Неполное развитие трабекулярной сети или канала Шлемма

Врожденная (детская) глаукома

Глаукома, связанная с другими развивающимися отклонениями (например, аниридия с врожденными зачатками глаукомы)

Тонкие нити, которые сокращаются, чтобы закрыть угол

Аниридия (ювенильная глаукома)

* Приведены клинические примеры; неполный перечень глауком.

Adapted from Ritch R, Shields MB, Krupin T: The Glaucomas, ed. 2. St. Louis, Mosby, 1996, p. 720; with permission.

По этим темам