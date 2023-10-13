Аномалии развития угла передней камеры, которые вызывают глаукому: классификация, основанная на механизмах нарушения оттока *
Механизм
Заболевания
Высокое крепление периферической радужки
Синдром Аксенфельда-Ригера
Аномалия Петерса
Неполное развитие трабекулярной сети или канала Шлемма
Глаукома, связанная с другими развивающимися отклонениями (например, аниридия с врожденными зачатками глаукомы)
Тонкие нити, которые сокращаются, чтобы закрыть угол
Аниридия (ювенильная глаукома)
* Приведены клинические примеры; неполный перечень глауком.
Adapted from Ritch R, Shields MB, Krupin T: The Glaucomas, ed. 2. St. Louis, Mosby, 1996, p. 720; with permission.