Амплитуда пульсации сонных артерий и ассоциированные заболевания
Амлитуда пульсации сонных артерий
Ассоциированное заболевание
Расщепленный (двойной) пульс с нормальным или отсроченным подъемом
Комбинированный аортальный стеноз с регургитацией
Напряженная и явная
Заболевания, сопровождающиеся быстрым подъемом и снижением давления (например, при открытом артериальном протоке)
Гиперметаболические состояния
Ослабленный с одной или двух сторон, часто в сочетании с систолическим шумом
Экстракраниальный стеноз сонных артерий атеросклеротического генеза
Расщепленный с быстрым подъемом
Скачкообразный пульс со стремительным подъемом и быстрым падением пульсовой волны (пульс Корригана или типа "водяного молота")
Низкие амплитуда и объем с отсроченным пиком
Аортальный стеноз (обструкция выносящего тракта левого желудочка)