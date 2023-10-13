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Амплитуда пульсации сонных артерий и ассоциированные заболевания

Амлитуда пульсации сонных артерий

Ассоциированное заболевание

Расщепленный (двойной) пульс с нормальным или отсроченным подъемом

Комбинированный аортальный стеноз с регургитацией

Напряженная и явная

Заболевания, сопровождающиеся быстрым подъемом и снижением давления (например, при открытом артериальном протоке)

Гиперметаболические состояния

Артериальная гипертензия

Ослабленный с одной или двух сторон, часто в сочетании с систолическим шумом

Экстракраниальный стеноз сонных артерий атеросклеротического генеза

Расщепленный с быстрым подъемом

Гипертрофическая кардиомиопатия

Скачкообразный пульс со стремительным подъемом и быстрым падением пульсовой волны (пульс Корригана или типа "водяного молота")

Аортальная регургитация

Низкие амплитуда и объем с отсроченным пиком

Аортальный стеноз (обструкция выносящего тракта левого желудочка)

Шок

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