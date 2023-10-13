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<i >Trichinella</i> Жизненный цикл свиного червя

Trichinella Жизненный цикл свиного червя

  • 1. Животные, которых кормили (например, свиньи) или ели (например, медведи, лисы, кабаны) других животных приобретают трихинеллез, глотая мясо, содержащее цисты (инкапсулированные личинки) Trichinella sp. Человек может случайно заразиться при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса инфицированных животных.

  • 2. После воздействия желудочной кислоты и пепсина, личинки освобождаются от цист в тонком кишке и проникают в слизистую оболочку.

  • 3. Там они развиваются во взрослых червей.

  • 4. Через неделю взрослые самки начинают выпускать личинки, которые мигрируют в поперечнополосатые мышцы, где они инцистируются.

  • 5. Цикл продолжается только в том случае, если инкапсулированные личинки проглатываются другим плотоядным животным.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

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