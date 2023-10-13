1. Животные, которых кормили (например, свиньи) или ели (например, медведи, лисы, кабаны) других животных приобретают трихинеллез, глотая мясо, содержащее цисты (инкапсулированные личинки) Trichinella sp. Человек может случайно заразиться при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса инфицированных животных.