Trichinella Жизненный цикл свиного червя
1. Животные, которых кормили (например, свиньи) или ели (например, медведи, лисы, кабаны) других животных приобретают трихинеллез, глотая мясо, содержащее цисты (инкапсулированные личинки) Trichinella sp. Человек может случайно заразиться при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса инфицированных животных.
2. После воздействия желудочной кислоты и пепсина, личинки освобождаются от цист в тонком кишке и проникают в слизистую оболочку.
3. Там они развиваются во взрослых червей.
4. Через неделю взрослые самки начинают выпускать личинки, которые мигрируют в поперечнополосатые мышцы, где они инцистируются.
5. Цикл продолжается только в том случае, если инкапсулированные личинки проглатываются другим плотоядным животным.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.