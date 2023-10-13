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<i >Heterophyes heterophyes</i>Жизненный цикл кишечной двуустки

Heterophyes heterophyesЖизненный цикл кишечной двуустки

  • 1. В организме хозяина взрослый червь откладывает яйца с эмбрионами; каждое яйцо содержит полностью развитый мирацидий. Яйца попадают в кал хозяина.

  • 2. После проглатывания улиткой (первым промежуточным хозяином) яйца вылупляются и выпускают мирацидий, который проникает в кишечник улитки. Мирацидии развиваются в спороцисты, затем в редии, а затем в церкарии. Каждая редия производит множество церкарий.

  • 3. Церкарии высвобождаются из улитки.

  • 4. Церкарии окружают себя оболочкой, превращаясь в метацеркарии в тканях пресноводной или морской рыбы (2-й промежуточный хозяин).

  • 5. Окончательный хозяин заражается при потреблении сырой, недоваренной или соленой рыбы, содержащей метацеркарии.

  • 6. После проглатывания метациркарий попадает внутрь организма и закрепляется на слизистой оболочке тонкого кишечника.

  • 7. Там они созревают во взрослых.

  • 8. Помимо людей Heterophyes heterophyes могут быть заражены различные млекопитающие, потребляющие рыбу (например, кошки, собаки) и птицы.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.