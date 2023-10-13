1. Спорулирующие ооцисты из организма выделяются с фекалиями зараженного хозяина и, возможно, другими путями (например, с помощью респираторного секрета). Выделенные из организма ооцисты являются инвазивными, т.е. способными к проникновению в другой организм; таким образом становится возможным прямой и непосредственный фекально-оральный путь передачи.

2–3 (a–k). Ооцисты проглатываются (или, возможно, вдыхаются), после чего вегетативные формы выходят из цист. Спорозоиты высвобождаются и внедряются в эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта или других тканей (например, дыхательных путей). В этих клетках они превращаются в трофозоиты и размножаются сначала бесполым путем, а затем половым, формируя микрогамонты (мужские клетки) и макрогамонты (женские клетки), которые копулируют и образуют ооцисты. В организме инфицированного хозяина ооцисты спорулируют. Формируется два типа ооцист: толстостенные ооцисты, которые обычно выводятся из организма хозяина, и тонкостенные ооцисты, которые участвуют главным образом в процессах аутоинвазии.