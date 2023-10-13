На верхнем изображении показана бактериальная язва роговицы с помутнением (обычно помутнение просто серо-белое, но на этой фотографии желтовато-зеленое, потому что оно было окрашена флуоресцеиновым красителем), демонстрирующая дефект эпителия роговицы. У пациента также наблюдается гиперемия конъюнктивы. Гипопион (скопление лейкоцитов в передней камере глазного яблока) располагается в нижней части передней камеры (стрелка). На нижнем изображении показано улучшение после одной недели интенсивного местного лечения антибиотиками.