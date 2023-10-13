При использовании метода "наплечной ракеты" врач стоит на стороне пострадавшего бедра лицом к стопам пациента. Ногу в колене и вывихнутом бедре сгибают под углом 90°. Бедра пациента обычно прижимаются пластиной или другим медработником. Врач приседает и помещает колено пациента на свое плечо. Бедро пациента приводится путем нажатия на колено и ротируется вовнутрь выворачиванием стопы; затем врач мягко вытягивает бедренную кость, поднимаясь с корточек и опуская стопу пациента, используя плечо ассистента в качестве точки опоры.