Цель теста Матлеса состоит в том, чтобы сравнить естественную плантарную флексию в стопе с интактным ахилловым сухожилием и ее отсутствие (что указывает на положительный тест Матлеса) в поврежденной лодыжке. В тесте Матлеса пациент лежит на животе с согнутыми коленями и врач оценивает положение стопы. На данном изображении находящаяся на первом плане стопа демонстрирует отсутствие подошвенного сгибания (т.е., стопа полностью свисает (в нейтральном положении с подошвенным сгибанием 0°). Этот результат является положительным тестом Матлеса. Стопа, находящаяся на заднем плане изображения, демонстрирует подошвенное сгибание под углом 20–30°, что указывает на отсутствие разрыва ахиллова сухожилия (т.е., ахиллово сухожилие не повреждено).