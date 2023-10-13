На этом снимке, полученном с помощью поляризационного микроскопа с применением красного компенсационного фильтра, видны характерные двоякопреломляющие игольчатые кристаллы уратов из аспирата содержимого подагрических узлов (тофусов). Кристаллы с отрицательным двойным лучепреломлением выглядят желтыми, если они лежат параллельно оптической оси компенсатора, и синими, если они перпендикулярны ей.