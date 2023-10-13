Пемфигоид конъюнктивы глаза является аутоиммунным заболеванием (не связанным с буллезным пемфигоидом), при котором аутоантитела являются причиной хронического конъюнктивита, приводящего к рубцовым изменениям конъюнктивы (включая адгезию конъюктивы века с конъюктивой глазного яблока – симблефарон; синие стрелки) и ее сморщиванию (утрате глубины свода, также известной как сглаживание; черная стрелка), а также кератинизации и помутнению роговицы. Изображение слева ─ до лечения, а изображение справа ─ после лечения.