Позиции: пациентка сидит или стоит (А), руки опущены по бокам; (В) – с руками, поднятыми над головой, что способствует расширению грудной фасции и визуальному увеличению молочных желез; (С) – с руками, прижатыми к бедрам, или (D) – с ладонями, сомкнутыми на лбу, что способствует сокращению грудных мышц. (Е) Пальпация подмышечной впадины; руку поддерживают, как показано на рисунке, что способствует расслаблению грудных мышц. (F) Пациентка лежит на спине с подушкой под плечом и рукой, поднятой над головой, на обледуемой стороне. (G) Циркулярная пальпация молочной железы по направлению от соска кнаружи.