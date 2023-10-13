Микроваскулярная декомпрессия может облегчить боль, вызванную сосудистой компрессией пораженного черепно-мозгового нерва при невралгии тройничного нерва, гемифациальных спазмах или невралгии языкоглоточного нерва. При невралгии тройничного нерва, давление сбрасывается путем размещения губки, помещаемой между 5-ом черепным (тройничным) нервом и сжимающей артерией (процедура Джанетта). Как правило, эта процедура облегчает боль, но примерно у 15% больных боль рецидивирует.