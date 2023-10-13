(А) Производят пальпацию дна матки, чтобы определить какая часть плода находится в этой области. (В) Пальпируют боковые отделы живота, чтобы определить с какой стороны находится спинка, а с какой - конечности плода. (С) Пальпируют область над симфизом, чтобы определить предлежащую часть и насколько глубоко она опустилась в таз. (D) Одной рукой надавливают на дно матки, а указательнм и большим пальцами другой пальпируют предлежащую часть с целью определения предлежания и прижатия.