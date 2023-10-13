Капля крови наносится на предметное стекло и затем окрашивается полихромным красителем (краситель Райта-Гимзы) для идентификации различных типов клеток. Эти красители представляют собой смесь основного красителя (метиленовый синий), окрашивающего в синий цвет, и кислотного (эозин), окрашивающего в красный цвет. Таким образом компоненты клетки с кислотными свойствами (ядро, цитоплазматическая РНК, базофильные гранулы) окрашиваются в синий или фиолетовый цвет, а компоненты с основными свойствами (гемоглобин, озинофильные гранулы) – в красный или оранжевый.