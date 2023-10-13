На этом изображении в поляризованном свете микроскопа показаны кристаллы пирофосфата кальция дигидрата (ПФК дигидрата), извлеченные из синовиальной жидкости. (Красная стрелка в правом верхнем углу указывает на ось красного компенсатора, устройства, используемого для определения расположения кристаллов. Кристаллы ПФК дигидрата с положительным двойным лучепреломлением кажутся голубыми, когда они параллельны оптической оси компенсатора, и желтыми – когда перпендикулярны ей).