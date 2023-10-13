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Компоненты давления в дыхательных путях при ИВЛ, демонстрируемые с помощью инспираторной паузы
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Компоненты давления в дыхательных путях при ИВЛ, демонстрируемые с помощью инспираторной паузы
ПДКВ
=
положительное давление в конце выдоха.
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Обзор искусственной вентиляции легких (Overview of Mechanical Ventilation)