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Компоненты давления в дыхательных путях при ИВЛ, демонстрируемые с помощью инспираторной паузы

Компоненты давления в дыхательных путях при ИВЛ, демонстрируемые с помощью инспираторной паузы

ПДКВ = положительное давление в конце выдоха.